Giulia De Lellis nel podcast di Diletta Leotta: maternità, Tony Effe e il sogno nozze ‘a sorpresa’

Giulia De Lellis

Maternità e nuova vita: “Non mi manca il pancione”

A pochi mesi dalla nascita della figlia Priscilla, venuta alla luce l’8 ottobre 2025, Giulia De Lellis torna a parlare della sua nuova vita. Lo fa nel podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, disponibile da martedì 21 aprile, dove si racconta con un tono diretto e senza filtri.

La gravidanza, ammette, non è stata semplice:

“Non mi manca il pancione. L’ho accusata fisicamente, è stata tosta perché non ero abituata ad essere così stanca.”

Un’esperienza intensa, segnata anche da fragilità emotive:

“Tony è stato un angelo, io piangevo per ogni cosa… gli facevo delle scenate, lo chiamavo anche 20 volte.”

Tony Effe tra quotidianità e ruolo da papà

Nel racconto emerge anche un lato inedito di Tony Effe, tra ironia e vita domestica:

“È ossessionato dal passare l’aspirapolvere, è molto metodico. Non devi stravolgere le sue cose.”

Ma è soprattutto il momento del parto a segnare una svolta nel loro rapporto. Inizialmente incerto se assistere, il rapper viene messo davanti a una scelta netta:

“Gli ho detto: ‘Non è un’opzione… io devo partorire per forza e quindi tu mi stai vicino’.”

E così è stato. Tony è rimasto accanto a Giulia durante tutto il parto e nei giorni successivi, occupandosi della bambina fin da subito: primo biberon, primo cambio, primo bagnetto.

“Oggi non posso immaginare la mia vita senza di lui”

L’esperienza della genitorialità ha rafforzato profondamente il legame tra i due. Alla domanda se si sia innamorata ancora di più vedendolo come padre, Giulia risponde senza esitazioni:

“Sì, è inspiegabile. Oggi per me non è più un’opzione non averlo nella mia vita. Lui è fondamentale.”

Una dichiarazione che segna un punto fermo nella loro relazione, nata in modo spontaneo e cresciuta rapidamente.

L’inizio della storia e la scelta di avere una figlia

Giulia ripercorre anche l’inizio della relazione con Tony Effe: l’incontro a Milano, la vicinanza di casa e il matrimonio di amici che ha fatto da catalizzatore.

“Ci siamo ritrovati vicini di casa… da lì è iniziata una frequentazione lunga.”

La decisione di avere un figlio è arrivata presto, ma in modo consapevole:

“Dopo neanche un anno abbiamo cercato Priscilla. Era una bimba che desideravamo da morire.”

Il rapporto con il corpo: “Non mi sentivo più sexy”

Tra le confessioni più intime, anche quelle legate ai cambiamenti fisici:

“L’ultimo periodo non mi sentivo più sexy ai suoi occhi.”

Un passaggio sincero, che racconta un lato spesso poco narrato della maternità e che Giulia condivide senza filtri.

Il volto della figlia e la scelta di proteggerla

Negli ultimi giorni, attraverso alcune Instagram stories, l’influencer ha spiegato anche perché non mostra il volto della figlia.

“Mi dispiace tantissimo non poter condividere la cosa più bella della mia vita.”

Ma dietro questa scelta c’è una motivazione precisa:

“Il mondo può essere pericoloso… ci sono persone disturbate, maniache, perverse.”

Una decisione dettata dalla volontà di proteggere la bambina, nonostante il forte legame con la propria community.

Il sogno matrimonio e il piano “due in uno”

Il matrimonio resta nei pensieri di Giulia De Lellis. Tra le ipotesi, anche una proposta lanciata con leggerezza:

“Andiamo a Las Vegas e ci sposiamo, poi facciamo una cerimonia in Italia.”

Ma l’idea più curiosa riguarda il battesimo di Priscilla. Giulia ha pensato a una celebrazione “due in uno”, unendo nozze e battesimo nello stesso giorno.

“Potrei vestirmi di bianco e fare una sorta di celebrazione… ma non mi sembra giusto ingannarlo.”

Un piano poi accantonato, anche dopo il racconto di Diletta Leotta che ha confessato di aver davvero fatto una scelta simile.

Una nuova fase tra amore e responsabilità

La puntata di Mamma Dilettante 5 restituisce il ritratto di una Giulia De Lellis diversa: più consapevole, più esposta emotivamente, ma anche più solida.

Tra maternità, amore e progetti futuri, la sua vita ha preso una direzione chiara. E, almeno per ora, accanto a Tony Effe, che – come dice lei stessa – è diventato “fondamentale”.