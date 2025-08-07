‘L’unica che può mettere le manette a Basciano sono io’: bufera su Elisa De Panicis per le Stories sul dj

Elisa De Panicis e Alessandro Basciano

Ironia fuori luogo: bufera su Elisa De Panicis dopo i video con Basciano

Sono bastate poche storie Instagram per scatenare una vera e propria tempesta mediatica attorno a Elisa De Panicis, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Al centro della bufera, alcuni video girati a Ibiza insieme all’amico Alessandro Basciano, attualmente coinvolto in un’indagine per stalking nei confronti della ex compagna Sophie Codegoni.

Nel video incriminato, De Panicis riprende Basciano mentre i due sono seduti a pranzo in un ristorante dell’isola spagnola. Sorridendo verso la fotocamera, lei esclama:

“Il galeotto più bono di Ibiza è qui. Ti vedo molto bene”.

Una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione, considerando che Basciano era atteso proprio in quei giorni in un commissariato di Milano per l’applicazione del braccialetto elettronico, ma non si è presentato.

Perché si parla di “galeotto”

Il termine “galeotto”, pronunciato con leggerezza, ha fatto infuriare molti utenti. Basciano, infatti, rischia misure cautelari per le accuse di stalking e atti persecutori mosse da Sophie Codegoni, madre di sua figlia. L’assenza ingiustificata del ragazzo davanti alle autorità italiane potrebbe ora far scattare un aggravamento delle restrizioni, fino agli arresti domiciliari.

Nel corso della stessa giornata, De Panicis ha rincarato la dose con un altro video, girato in versione selfie dal letto:

“L’unica che può mettere le manette a Ale sono io. Ora mi uccide… Ma io la faccio ironica la cosa, però…”.

Le reazioni indignate: “Come si fa a ridere?”

Le immagini hanno fatto il giro dei social in poche ore, generando reazioni indignate e accuse pesanti contro la modella lombarda. Tra i commenti più condivisi:

“Pensa di essere spiritosa, ma è solo offensiva verso chi subisce davvero la violenza.”

“Sophie Codegoni ha denunciato una situazione molto seria. Fare ironia su manette e braccialetti è disgustoso.”

“Le auguro di non dover mai vivere sulla sua pelle certe esperienze.”

Non è mancata la controreplica di Elisa De Panicis con riferimento alla situazione drammatica derivante dal conflitto israelo-palestinese. “Ci sono bambini che muoiono di fame a Gaza. Se i giornali parlano di qualsiasi cosa e perché la gente come voi spende soldi per gossip e non per notizie vere”.

Il silenzio di Basciano

Dal canto suo, Basciano è apparso sorridente e sereno accanto all’amica, senza rilasciare dichiarazioni ufficiali sulla sua mancata presentazione in commissariato. Secondo fonti vicine all’ex gieffino, si sarebbe trattenuto a Ibiza per “impegni lavorativi già programmati”, ma la scelta di restare all’estero mentre è oggetto di una misura cautelare ha sollevato dubbi anche in ambienti legali.

L’intera vicenda solleva interrogativi non solo sul comportamento dei protagonisti, ma anche sull’uso superficiale dei social da parte di personaggi pubblici, specie quando le vicende personali coinvolgono accuse penali di questa gravità.

Chi è Elisa De Panicis

Nata a Desio nel 1992, Elisa De Panicis è diventata nota per le sue partecipazioni a reality come “Uomini e Donne” e “Grande Fratello VIP 4”. Influencer con un seguito di oltre un milione di follower, ha alternato esperienze televisive a progetti musicali e imprenditoriali. Spesso al centro di polemiche per il suo stile provocatorio, stavolta potrebbe aver superato il limite.