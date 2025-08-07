‘Mai con una ballerina di fila’: le rivalità e i retroscena dei 60 anni di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini compie 60 anni: dai successi alla battuta di Berlusconi

“La più amata dagli italiani” – così la ricordano molti, grazie a uno slogan iconico – il 10 agosto compirà 60 anni. Ma per Lorella Cuccarini, il 2025 è anche l’anno di un altro traguardo importante: 40 anni di carriera, iniziata giovanissima tra le luci della TV generalista e rinata, più di recente, nella scuola di “Amici”.

L’artista romana, oggi più che mai al centro dell’attenzione, ha scelto di festeggiare in famiglia, lontano dai riflettori, insieme al marito Silvio Capitta (in arte Silvio Testi, produttore e discografico) e ai loro quattro figli: Sara, Giovanni, Chiara e Giorgio.

Dagli esordi con Baudo al successo popolare

Il primo incontro col destino avviene nel 1985, durante una convention dell’Algida all’Hilton di Roma. A notarla fu Pippo Baudo, che mandò il suo agente a chiamarla. “Mi avvicinò Cencio Marangoni: ‘Baudo ti vuole rivedere’. Ci andai con mamma”, ha raccontato di recente al Corriere della Sera.

Il debutto su Rai Uno con Fantastico 6 fu un successo travolgente. Cuccarini aveva solo 20 anni. “Una gioia immensa e una fifa incredibile”, ricorda. Pochi giorni prima della prima puntata, ebbe anche un incidente d’auto: punti di sutura sulla fronte e una strigliata epica di Baudo, che però non la fermò.

Gli incidenti (anche divertenti) di una lunga carriera

Il percorso di Lorella è costellato da episodi ormai iconici: dalla scarpa che volò in diretta durante la sigla di Fantastico 7 – colpendo in testa il direttore di Rai Uno, Emmanuele Milano – ai piccoli infortuni in scena. “Pippo era contentissimo: ‘Ti è successa una cosa meravigliosa!’”.

O il giorno in cui, a Paperissima, dovette simulare di essere colpita da una freccia: la protezione si spostò e fu colpita davvero. E poi, quel morso di un pappagallo durante uno spot della Scavolini. “Ho visto le stelle”, ricorda ridendo.

“Il mio topless valeva 150 milioni”

Lorella Cuccarini ha raccontato anche di proposte sorprendenti ricevute in passato: “Mi dissero che un mio topless valeva 150 milioni di lire. Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli”. Rifiutò, senza esitazioni. E ironizza su una battuta di Silvio Berlusconi: “Disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui”.

Heather Parisi, Alba Parietti e gli screzi tra primedonne

Non sono mancati scontri celebri. Con Heather Parisi, mai davvero chiariti: “Il mio peccato originale fu prendere il suo posto a Fantastico 6. Pippo le propose di farlo insieme. Lei rifiutò: “O io o lei. Mai con una ballerina di fila”.’. E scelsero me”.

Con Alba Parietti, invece, fu un contrasto inaspettato: “Conducevamo insieme il DopoFestival. Fece polemica pubblica per dire che eravamo due primedonne. Ci rimasi male. Le dissi: ‘Alba, se hai un problema, parliamone tra noi’”.

Dalla Rai al “silenzio”, fino alla rinascita con Amici

Negli anni Duemila, la Rai l’ha lentamente messa da parte. “Per due o tre anni il telefono non squillava più. Ma non ho mai pensato di valere meno. L’autostima non mi è mai mancata”, confessa. Anni in cui ha affrontato sfide personali: “Ho perso mia madre, mi sono ammalata, dovevo rimettere insieme i cocci”.

Poi la svolta con Maria De Filippi. È stata proprio lei a chiamarla ad “Amici”. “Mi ha regalato una nuova linfa vitale e un nuovo pubblico. È stato come rinascere”. Oggi, Cuccarini è l’unica insegnante ad aver ricoperto entrambi i ruoli: ballo e canto. E sarà confermata anche per la prossima edizione.