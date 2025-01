Elisa De Panicis, dal GF Vip al sogno Eurovision: è tra le semifinaliste di Una Voce per San Marino

Elisa De Panicis

Elisa De Panicis, nota influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata selezionata tra le semifinaliste di “Una Voce per San Marino“, il concorso musicale che determinerà il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. Le semifinali si terranno dal 13 al 15 febbraio 2025, offrendo a Elisa l’opportunità di esprimere il suo talento musicale in un contesto internazionale.

Un percorso tra musica e visibilità

Nata a Milano nel 1996, Elisa De Panicis ha iniziato la sua carriera come modella e influencer, guadagnandosi una notevole popolarità sui social media. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip fu caratterizzata dalle polemiche che scaturirono per una frase di Salvo Veneziano nei suoi confronti che spinse gli autori a squalificare il siciliano. Ancora prima era assurta alla ribalta per una sfilata audace al Festival del cinema di Venezia con Mila Suarez. Parallelamente, ha intrapreso la carriera musicale, pubblicando singoli che hanno ottenuto una discreta attenzione.

Le semifinali di “Una Voce per San Marino”

“Una Voce per San Marino” è il concorso musicale che seleziona l’artista che rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest. Le semifinali si terranno dal 13 al 15 febbraio 2025, con oltre 1.200 iscritti provenienti da 48 paesi, tra cui Brasile, Canada e Suriname. Tra i semifinalisti figurano anche artisti che hanno partecipato a Sanremo Giovani e X Factor, come Questo e quello e Il Solito Dandy.

Il percorso di Elisa De Panicis nel concorso

Elisa De Panicis ha partecipato ai casting di “Una Voce per San Marino” ed ha guadagnato l’accesso alla semifinale di unavocepersanmarino.com. La sua selezione tra le semifinaliste testimonia il riconoscimento del suo talento musicale e la sua determinazione nel perseguire una carriera nel mondo della musica.

Prospettive future

Il vincitore di “Una Voce per San Marino” avrà l’onore di rappresentare il paese al prossimo Eurovision Song Contest, un’opportunità che potrebbe segnare un punto di svolta nella carriera musicale di Elisa De Panicis. La sua partecipazione alle semifinali rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di questo ambizioso obiettivo.

In conclusione, la presenza di Elisa De Panicis tra le semifinaliste di “Una Voce per San Marino” evidenzia la sua evoluzione da influencer a cantante, dimostrando la sua versatilità e la volontà di emergere nel panorama musicale internazionale.