Elisa Esposito aggredita oggi, ‘Mi ha chiesto una foto e poi mi ha colpita’: choc per la tiktoker del corsivo

Elisa Esposito mostra l'occhio colpito dall'aggressore

Elisa Esposito aggredita oggi: il racconto choc sui social

“Abbiamo superato il limite”. Con queste parole Elisa Esposito, influencer milanese conosciuta come la “prof del corsivo” suTikTok, ha raccontato un episodio che ha lasciato senza parole i suoi follower.

Secondo quanto riferito dalla stessa content creator, sarebbe stata aggredita pochi minuti prima di pubblicare il video. Un uomo, spacciandosi per fan, le avrebbe chiesto una foto per poi colpirla con un pugno all’occhio.

“Oggi abbiamo superato il limite. Sono appena tornata a casa, è accaduto dieci minuti fa”.

“Mi ha tirato un pugno”: la denuncia dell’influencer

Nel video diffuso sui social, Elisa Esposito mostra il volto e denuncia l’accaduto con evidente rabbia.

“Mi ha fermata, mi ha chiesto una foto e mi ha tirato un pugno”.

Un racconto diretto, senza filtri, che sottolinea anche il clima di odio che spesso circonda la sua figura online.

“Capisco che non posso stare simpatica a tutti, ma questo è folle”.

Gli haters e le polemiche: un caso che divide

Elisa Esposito è da tempo al centro di critiche e commenti pesanti. La sua popolarità, nata su TikTok con i video sul “corsivo”, l’ha esposta anche a una forte ondata di haters.

Reazioni contrastanti al video

Anche in questo caso, il video pubblicato su Instagram ha generato reazioni opposte. Da una parte solidarietà e messaggi di vicinanza, dall’altra utenti che hanno messo in dubbio la versione dei fatti.

Una dinamica ormai frequente quando si tratta di personaggi molto esposti mediaticamente.

Chi è Elisa Esposito: dal corsivo a OnlyFans

Il volto social di Elisa Esposito è diventato noto proprio grazie ai contenuti virali sul “corsivo”, che le hanno garantito milioni di visualizzazioni.

Successivamente ha ampliato la propria presenza online approdando su OnlyFans, piattaforma dove ha ottenuto numeri importanti. Una scelta che ha contribuito ad aumentare ulteriormente visibilità e critiche.

A far discutere anche la presenza della madre, Cinzia, sulla stessa piattaforma.

“È vergognoso”: il limite tra critica e violenza

Il punto centrale resta uno: il confine tra dissenso e aggressione.

“È vergognoso”.

Così Elisa Esposito definisce quanto accaduto. Un episodio che, se confermato, rappresenta un salto di livello nella spirale di odio che spesso colpisce chi è esposto sui social.