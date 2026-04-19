De Martino prende Sanremo e cambia tutto: ‘Ho già un’idea’, poi la svolta su Affari Tuoi

Stefano De Martino a Che tempo che fa

Stefano De Martino a Che tempo che fa su Sanremo: “Siamo al concepimento”

Ironico, lucido, ma perfettamente consapevole del peso che ha appena accettato. Stefano De Martino rompe il silenzio sul Festival di Sanremo nella sua prima uscita televisiva dopo l’annuncio ufficiale, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa del 19 aprile.

E lo fa con una battuta che è già una dichiarazione d’intenti:

“Mancano nove mesi esatti, siamo al momento del concepimento”.

Un modo leggero per raccontare una macchina che è appena partita, ma che già lo mette davanti a una sfida enorme.

“Potrebbe essere il più bello o il più brutto”: la frase che spiazza

Dietro il sorriso, però, c’è una consapevolezza netta. De Martino non si nasconde e racconta senza filtri il rischio che comporta Sanremo.

La consapevolezza del ruolo

“In questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre”.

Una frase forte, che rompe la retorica e restituisce il livello di pressione che accompagna la conduzione e direzione artistica del Festival.

“L’importante sarà lasciare un segno”.

“Avevo detto con i capelli bianchi”: la battuta che dice tutto

Il racconto si muove continuamente tra ironia e verità.

“Avevo detto che avrei fatto Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire”.

Una battuta che sintetizza perfettamente il clima: entusiasmo, ma anche tensione crescente.

Affari Tuoi cambia tutto: via da Roma, si va a Milano

Nel corso dell’intervista arriva anche una notizia concreta sul presente.

Affari Tuoi cambierà casa e si sposterà a Milano. Una decisione legata al futuro del Teatro delle Vittorie, destinato alla chiusura per lavori.

“Lo facciamo anche perché il teatro va verso la chiusura”.

“Ho trasformato il gioco”: la nuova identità del programma

De Martino rivendica il lavoro fatto sul programma, che ha cambiato pelle negli ultimi mesi.

“Mi è venuto naturale trasformare il gioco in qualcosa di diverso”.

Non solo dinamiche di gara, ma una narrazione più ampia, fatta anche di momenti leggeri e improvvisazione.

Herbert e la battuta virale: “Se fosse donna lo sposerei”

Uno dei momenti più discussi riguarda il rapporto con Herbert, diventato centrale nello show.

Il siparietto che conquista il pubblico

“Se fosse donna lo sposerei, sarebbe la mia donna ideale”.

Una frase che scatena il pubblico e conferma l’intesa tra i due, diventata uno degli elementi chiave del successo del programma.

Lo speciale con Morandi e Jovanotti: “Ho voluto fosse normale”

Spazio anche al recente speciale di Affari Tuoi con Morandi e Jovanotti.

“L’idea è partita da Lorenzo, ma io ho voluto che fosse una partita normale”.

Una scelta precisa: evitare l’effetto evento e mantenere l’identità del programma.

Sanremo prende forma: “Ho già un’idea su cast e conduzione”

Sul Festival, però, qualcosa inizia a emergere.

“Ho un’idea nella testa, ne sto parlando con l’azienda”.

Nessun nome, ma una direzione chiara: il lavoro è già iniziato.

La prova Fazio: la finta conferenza stampa che anticipa Sanremo

Durante l’intervista, Fabio Fazio mette De Martino alla prova con una simulazione di conferenza stampa.

Un anticipo di quello che lo aspetta nei mesi prossimi. Domande, pressioni, aspettative.

E lui risponde con equilibrio, senza sbilanciarsi ma lasciando intravedere un approccio personale.

Un Sanremo ancora tutto da scrivere

Il Festival è ancora lontano, ma il percorso è già iniziato. Tra ironia e consapevolezza, De Martino mostra di sapere esattamente dove si trova: all’inizio di una sfida che può cambiare tutto.

E forse proprio per questo, la sua frase più significativa resta quella più semplice:

“L’importante sarà lasciare un segno”.