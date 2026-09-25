Elisabetta Canalis, la verità su Maddalena Corvaglia: «Mi è dispiaciuto tanto, eravamo sempre insieme»

Elisabetta Canalis

L’ex velina torna sulla fine dell’amicizia e spiega cosa è successo davvero

Per anni sono state inseparabili, poi qualcosa si è spezzato. E sulla fine del rapporto con Maddalena Corvaglia, Elisabetta Canalis sceglie di abbassare il volume delle indiscrezioni e riportare la storia a una dimensione molto più personale.

«Non è successo niente di quello che si scrive sui giornali. La verità è molto più semplice», racconta Canalis nell’intervista a Verissimo, in onda sabato 26 settembre.

L’ex velina non entra nei dettagli di ciò che ha portato alla fine dell’amicizia, ma esclude l’idea di avere qualcosa da rimproverare all’ex collega, con la quale per anni aveva condiviso un legame strettissimo.

«Non penso di doverle recriminare niente e lei non penso proprio che debba recriminare niente a me», spiega.

Poi arriva la frase che restituisce soprattutto il dispiacere per una persona che ha avuto un posto importante nella sua vita: «Mi è dispiaciuto tanto, eravamo sempre insieme».

«Quando le capita qualcosa di bello, sono strafelice per lei»

La distanza non sembra aver cancellato l’affetto.

Canalis racconta infatti di continuare a provare gioia quando Corvaglia raggiunge un traguardo personale o professionale.

«Quando vedo che le capita qualcosa di bello a livello personale o lavorativo, sono strafelice per lei», confida.

Parole che delineano un rapporto oggi molto diverso da quello degli anni in cui le due ex veline erano praticamente inseparabili, ma che, almeno nelle parole di Canalis, non viene raccontato attraverso rancori o accuse reciproche.

La scelta dell’ex velina è quindi quella di non alimentare le ricostruzioni circolate nel tempo e di descrivere la fine dell’amicizia come qualcosa di più semplice rispetto alle versioni apparse sui giornali.

L’ex marito Brian Perri e quella separazione tenuta nascosta per un anno

Nel corso dell’intervista Canalis parla anche dell’ex marito Brian Perri, padre della figlia Skyler.

È lui, racconta, la ragione principale per cui aveva scelto di rimanere negli Stati Uniti.

Poi rivela un particolare della loro separazione: per un anno non ne parlarono nemmeno in famiglia.

Una decisione maturata insieme, dopo dieci anni di rapporto.

«Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati», racconta Canalis.

E oggi, secondo le sue parole, il rapporto con l’ex marito è diventato persino più autentico: «Ora c’è un rapporto più vero e completo di quello che c’era prima».

«Sono praticamente un’eterna single»: ma non chiude la porta all’amore

Infine c’è spazio anche per la vita sentimentale.

Canalis si definisce con ironia «praticamente un’eterna single», ma non esclude affatto che possa innamorarsi di nuovo.

«Mi risposerei, ma se mi sentisse mia figlia…», scherza.

Skyler, racconta, sarebbe una sorta di «giudice supremo», anche se la madre aggiunge sorridendo che «ci vede sempre giusto».

La porta, comunque, resta aperta.

«Se domani trovassi l’uomo della mia vita, mi battesse il cuore, fossi felice, non mi precluderei niente», conclude Canalis.