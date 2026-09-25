Simone Annicchiarico, la decisione del Grande Fratello e quei 130mila euro garantiti: cosa succede ora

Simone Annicchiarico

Il concorrente resta in hotel, ma il contratto potrebbe cambiare completamente lo scenario

La domanda non riguarda soltanto se Simone Annicchiarico rientrerà nella Casa del Grande Fratello. C’è un altro elemento che rende la vicenda particolarmente delicata: il contratto del concorrente gli garantirebbe comunque un compenso di 130mila euro, anche nel caso in cui la sua esperienza nel reality dovesse interrompersi.

Annicchiarico, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, è attualmente in hotel in attesa della decisione sul suo futuro nel programma. La vicenda è legata alla presunta bestemmia che avrebbe pronunciato durante la permanenza nella Casa e alla conseguente possibilità di un provvedimento disciplinare.

Ma, secondo quanto riportato nella fonte, l’eventuale uscita dal gioco non comporterebbe la perdita del cachet garantito.

Il contratto: 130mila euro per dieci settimane

Il compenso indicato è di 130.000 euro, con una durata garantita di 10 settimane.

Un dettaglio che assume particolare rilievo perché, sempre secondo la ricostruzione della fonte, nel contratto sarebbe stata già contemplata anche la possibilità di un prolungamento del programma di una o due settimane.

Se ancora concorrente al momento dell’eventuale estensione, Annicchiarico avrebbe diritto a 8.000 euro per ogni settimana aggiuntiva.

Nel caso invece fosse già stato eliminato, il compenso previsto sarebbe di 2.000 euro a puntata.

Il cachet viene indicato tra i più elevati dell’edizione, insieme a quelli di Valeria Marini, Marina La Rosa e Carmen Di Pietro, quest’ultima con un compenso superiore secondo la fonte.

La decisione sul rientro e un dettaglio che fa discutere

Il punto è ora capire quale sarà la decisione del Grande Fratello.

Annicchiarico, al momento, non sarebbe rientrato nella Casa e si troverebbe in hotel in attesa della puntata. Secondo la fonte, produzione e autori starebbero valutando la possibilità di riportarlo nel reality.

C’è però un particolare: la sua presenza sarebbe già prevista nella puntata di lunedì prossimo.

Questo elemento lascia aperto lo scenario sul suo futuro nel programma, anche se la decisione definitiva dovrà chiarire se il concorrente tornerà effettivamente a vivere nella Casa oppure se la sua partecipazione televisiva assumerà un’altra forma.

Il paradosso: fuori dal gioco, ma con il compenso garantito

È proprio qui che la vicenda assume il suo risvolto più curioso.

Nel Grande Fratello le eventuali sanzioni possono arrivare fino all’allontanamento dal reality. Ma, secondo le informazioni riportate dalla fonte, l’aspetto economico del contratto di Annicchiarico seguirebbe una logica diversa.

In altre parole, la permanenza nella Casa e il compenso garantito non coinciderebbero necessariamente.

Se questa ricostruzione contrattuale fosse confermata, l’eventuale squalifica avrebbe quindi conseguenze sulla partecipazione al gioco, ma non sul garantito economico indicato in 130mila euro.

Ed è proprio questo il dettaglio destinato a far discutere mentre resta ancora da capire quale decisione verrà presa sul futuro di Simone Annicchiarico al Grande Fratello.