Ambra Bianchini del Calippo Tour a Salerno: il furgoncino finisce di nuovo nel mirino

Ambra Bainchini del Calippo tour a Salerno

Il furgoncino del Calippo Tour avvistato nei pressi della Cittadella giudiziaria

Il furgoncino blu e rosa del Calippo Tour è arrivato anche a Salerno e, come accaduto in altre tappe, non è passato inosservato.

Il mezzo della performer e creator Ambra Bianchini è stato segnalato nei pressi della Cittadella giudiziaria (vicino la chiesa di San Demetrio), attirando immediatamente l’attenzione di passanti e curiosi. Persone di età diverse si sono fermate per osservare da vicino il veicolo diventato uno degli elementi più riconoscibili del tour che sta attraversando l’Italia.

La tappa salernitana è stata poi rilanciata dalla stessa Bianchini sui social, attraverso una risposta a un utente che aveva commentato un suo precedente video.

«Dopo quelli dei giorni scorsi, abbiamo altri danni»

Nel filmato pubblicato su TikTok, la creator ha mostrato nuovamente il furgoncino sostenendo che il mezzo sarebbe stato danneggiato.

«Dopo quelli dei giorni scorsi, abbiamo altri danni», ha detto Bianchini mostrando le immagini.

Poi ha indicato anche un albero: «Avete spaccato anche un albero. Poi dite che non vengo mai al sud. Non voglio generalizzare ma come vedete hanno graffiato e spaccato. Non ho parole».

Le immagini mostrate dalla creator accompagnano dunque la sua denuncia di nuovi danneggiamenti al mezzo, dopo quelli che aveva già riferito nei giorni precedenti.

Bianchini ha inoltre spiegato che, a suo dire, non sarebbe la prima volta che il furgoncino del Calippo Tour viene danneggiato.

La frase sul Sud divide il web

La presa di posizione della creator ha inevitabilmente acceso la discussione sui social.

Da una parte ci sono stati utenti che hanno espresso solidarietà e sostegno ad Ambra Bianchini, dall’altra persone che hanno contestato il riferimento al Sud, sottolineando la bellezza di Salerno e invitando a non generalizzare sulla base dell’episodio denunciato.

La tappa salernitana del Calippo Tour si è così trasformata in un nuovo momento di confronto sui social, tra la curiosità per il particolare furgoncino diventato virale e le polemiche legate ai presunti danneggiamenti.

Il mezzo, intanto, continua il suo viaggio attraverso l’Italia, attirando l’attenzione ogni volta che compare in una nuova città. Nelle scorse ore ha fatto tappa a Napoli.