Elodie sulle scene bollenti del nuovo film: ‘Un po’ di imbarazzo ma papà non ci resterà male’

Elodie

Elodie sta vivendo un momento straordinario: la sua interpretazione di “Dimenticarsi alle 7“, portata all’ultimo Festival di Sanremo, le ha permesso di godere di un successo travolgente. La cantante romana, senza rinnegare le proprie radici musicali, guarda oltre, abbracciando ogni opportunità di crescita e miglioramento professionale. In questo percorso, si riscopre anche attrice, riaffermando il suo talento versatile.

Dal cameo al ruolo da protagonista in Gioco pericoloso

Dopo l’esordio in “Non c’è campo” (2017) e il ruolo da protagonista in “Ti mangio il cuore” (2022), Elodie è ora protagonista del thriller “Gioco pericoloso“, diretto da Lucio Pellegrini e prodotto da Grøenlandia e Vision Distribution. Il film, in uscita dal 13 marzo, vede al suo fianco Eduardo Scarpetta e Adriano Giannini, e offre a Elodie l’opportunità di interpretare una donna complessa in un gioco di manipolazioni che, secondo lei, rispecchia la natura delle relazioni umane:

“È stato molto interessante interpretare una donna complessa, ho accettato subito con molto entusiasmo. Ho cercato di empatizzare con il personaggio, di comprenderlo, di capire cosa lo muovesse. Spesso siamo manipolati o manipoliamo per ottenere qualcosa.”

Nell’inquietante triangolo che finisce col crearsi tra i protagonisti non mancano scene hot, che sul set Elodie dice di aver vissuto “con imbarazzo, anche se si tratta di finzione. In quei casi si sta molto vicini, quindi credo sia sano essere un po’ imbarazzati”. Nessuna paura, però, dei possibili giudizi in ambito familiare: “Siamo nel 2025 – osserva – quindi mio padre non ci rimarrà male, anche perché sa che nella vita vera anche io faccio l’amore”.

La passione per il cinema

Il cinema, spiega Elodie, è sempre stato una passione, e questa nuova opportunità l’ha colta al volo. “Non so perché mi si sia presentata questa occasione, ma io sono un’entusiasta e le colgo al volo. Accetto perché ho bisogno di crescere e spero di farlo attraverso la musica e il cinema, con il lavoro.”

Durante le riprese, la cantante ha dovuto affrontare anche scene hot, che ha vissuto con un certo imbarazzo, ma ha definito questo sentimento come parte integrante del processo creativo e del realismo del film.

E quando si parla di crisi creative, Elodie non ha paura di ammettere le proprie difficoltà:

“Io sono in crisi costante con me stessa, mi odio tantissime volte – le crisi sono naturali ed è importante superarle.”

Alla domanda se temesse che questo momento d’oro potesse segnare l’apice della sua carriera, la star ha risposto con leggerezza:

“La vita è ciclica, a un certo punto finisce tutto. Nel frattempo vivo e zompetto come se avessi 8 anni.”