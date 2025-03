San Marino Song Contest 2025, dove vedere la finale e favoriti: in 20 in corsa per l’Eurovision

Dove vedere la finalissima del San Marino Song Contest 2025

Sognando di essere sul posto all’Eurovision Song Contest 2025. Al Teatro Nuovo di Dogana andrà in scena sabato 8 marzo la finalissima del San Marino Song Contest. La giuria è presieduta dal critico musicale Luca De Gennaro. In 20 sono in lizza per rappresentare il Titano alla fase conclusiva dell’Eurovision, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea.

Gabry Ponte favorito per la vittoria, Carone e Atzei outsider

Saranno in gara, provenienti da sei Paesi, Bianca Atzei (Italia), Besa (Albani), Boosta (Italia), Vincenzo Capua (Italia), Pierdavide Carone (Italia), Marco Carta (Italia), Luisa Corna (Italia), CuRLi (Svezia), Elasi (Italia), Haymara (Italia), KiNG FOO (Slovenia), Paco (San Marino), Gabry Ponte (Italia), Questo e quello (Italia), Silvia Salemi (Italia), Angy Sciacqua (Belgio), Taoma (Italia), Teslenko (Ucraina), The Rumpled (Italia), Giacomo Voli (Italia). Il favorito dai bookmaker è Gabry Ponte, anima della trascinante Tutta l’Italia, sigla dell’ultimo festival di Sanremo, ma buone chance vengono date, tra gli altri, a Pierdavide Carone, Marco Carta e Bianca Atzei.

Ecco tutti i cantanti in gara al #SanMarinoSongContest 🇸🇲 . L’appuntamento è per sabato 8 marzo 2025 in diretta dalle 20.30 pic.twitter.com/Lp4jNvRoz5 — San Marino RTV (@SanMarino_RTV) March 3, 2025

La finale in diretta alle 20:30 di sabato 8 marzo su San Marino Rtv e RaiPlay

La finale del Contest, presentata da Flora Canto e Francesco Facchinetti, sarà trasmessa in diretta tv e radio alle 20:30 su San Marino Rtv (831 digitale terrestre), Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab. Sarà inoltre trasmesso per la prima volta nel Regno Unito su London One Radio. Ospite d’onore della serata sarà Al Bano, che si esibirà con due brani e riceverà il Premio alla Carriera da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati.

Gabriele Corsi e Big Mamma condurranno l’Eurovision a maggio

Una coppia assolutamente inedita, sia per formazione sia per esperienze, farà il suo debutto assoluto nella prossima edizione, la numero 69, dell’Eurovision Song Contest di Basilea: il veterano Gabriele Corsi e la new entry BigMama. L’annuncio al Tg1 delle 20:00. Corsi è alla quinta conduzione consecutiva dell’edizione italiana dell’Eurovision e alla sua serata numero 13. BigMama sarà invece alla prima esperienza e sarà anche la prima artista a cimentarsi con la telecronaca dell’edizione italiana dell’Eurovision dopo essere stata in gara al Festival di Sanremo. Sostituirà Mara Maionchi, protagonista delle ultime due edizioni.