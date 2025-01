Uomini e Donne, lacrime ed emozioni per la non scelta: Gianmarco tronista, cosa ha infastidito Ciro

Gianmarco Steri

Raffica di emozioni durante la scelta di Martina De Ioannon. Secondo le anticipazioni del blogger Lorenzo Pugnaloni la registrazione del 13 gennaio di Uomini e Donne ha fatto commuove parterre e opinionisti sia al momento della scelta, Ciro Solimeno, che della non scelta con epilogo a sorpresa per Gianmarco Steri.

La scelta di Martina De Ioannon con anello di fidanzamento

Dal comportamento in esterna della tronista si è compreso subito che era molto più presa dal corteggiatore napoletano che in esterna gli ha fatto conoscere i suoi amici a Torre Annunziata prima di pranzare a mare con tanto di braccialetto in regalo. Poi dopo la scelta Ciro le ha dedicato le parole di una canzone ed ha tirato fuori un anello e lo ha messo al dito di Martina: “Non voglio che tu sia la mia scelta ma la mia fidanzata”. Lei ha ammesso che sceglierlo è un rischio ma vuole fare “questo salto nel vuoto”. Il 22enne di Pompei ha detto di essere pronto a trasferirsi a Roma perché non vuole una relazione a distanza.

Lacrime ed emozioni anche per la non scelta di Gianmarco Steri. In esterna le ha fatto conoscere la sorella e la zia per poi raggiungere gli amici. La tronista non ha trattenuto le lacrime gli ha comunicato che non sarebbe stata la scelta e si è alzata per abbracciarlo. Un momento che ha commosso tutti ed in particolare Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dal canto suo Ciro non ha nascosto un certo fastidio perché in molti si erano mostrati a favore del parrucchiere romano.

Ciro e Martina

La non scelta con le lacrime di Martina e degli opinionisti, Gianmarco diventa tronista di Uomini e Donne

Come se non bastasse è arrivato il coup de théâtre di Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne ha fatto scendere il led con la scritta che annunciava che Gianmarco Steri è il nuovo tronista del people show di Canale 5. Lui ha deciso di rimettersi subito in gioco ed ha accettato. Prima di accomodarsi sul trono ha ballato con Francesca Sorrentino.