Eurovision, Alessandra Mele rinuncia a dare i punti per la Norvegia: ‘C’è un genocidio in corso’

“Stasera dovevo dare i punti per la Norvegia nella finale dell’ Eurovision . Nonostante mi senti onorata di questo incarico ho preso la decisione di ritirarmi” – ha dichiarato Alessandra Mele, cantante italo-norvegese in un video pubblicato sul suo canale Instagram.

Alessandra Mele aveva rappresentato la Norvegia all’Eurovision 2023: l’appello per la Palestina Libera

L’artista ha rappresentato la Norvegia nell’edizione 2023 del Song Contest cantando Queen of the Kings. “Uniti dalla musica, il motto dell’Eurovision è il motivo per cui faccio musica, per unire la gente. Ma in questo momento sento che sono solo parole vuote”.

L’artista continua poi spiegando la sua motivazione: “C’è un genocidio in corso e vi chiedo per favore di aprire i vostri occhi e cuori e lasciare che l’amore vi guidi alla verità. Provalo per me, Palestina Libera” – ha concluso Alessandra Mele. Nei Paesi scandinavi ci sono state molte manifestazioni pro Gaza e sono state fatte forti pressioni su artisti ed emittenti per boicottare l’Eurovision di quest’anno per via della partecipazione d’Israele.

Rinuncia in extremis anche il cantante finlandese Kaarija

In extremis anche il cantante finlandese Kaarija, arrivato secondo l’anno scorso all‘Eurovision con la canzone “Cha Cha Cha”, ha rinunciato al ruolo di portavoce della giuria del suo Paese della serata finale dell’Eurovision. “Ho deciso di ritirarmi dall’annunciare i voti della Finlandia questa sera, non mi sembra giusto farlo” – ha scritto sul suo profilo Instagram, senza precisare le ragioni della sua decisione.