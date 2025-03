Eva Grimaldi, scenata di gelosia a Verissimo dopo i complimenti di Imma Battaglia a Silvia Toffanin

Un complimento di Imma Battaglia a Silvia Toffanin provoca la reazione di Eva Grimaldi

Una storia d’amore lunga oltre un decennio

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono state ospiti del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 22 marzo. La coppia, unita civilmente dal 2019 ma insieme dal 2010, ha condiviso momenti di leggerezza e riflessione raccontando la propria storia d’amore e alcuni episodi dolorosi vissuti durante l’infanzia.

La gelosia ironica di Eva

L’intervista è iniziata con un tono scherzoso, mettendo in luce la gelosia di Eva Grimaldi. Quando Imma è entrata in studio e ha salutato la conduttrice con un caloroso “Bellissima, sei bellissima”, Eva ha subito ironizzato con un “Ok, mo’ basta”, facendo sorridere tutti. La Toffanin ha colto l’occasione per chiedere se fosse gelosa, a cui Imma ha risposto con ironia: “Adesso capisci com’è difficile la vita con Eva”.

Gelosia vera o gioco?

La gelosia di Eva, però, non è solo uno scherzo. Imma ha raccontato un episodio avvenuto in discoteca, quando una semplice conversazione con un’amica è stata interpretata come un gesto troppo confidenziale da Eva, che non ha nascosto il suo fastidio. La stessa Grimaldi ha ammesso: “Ora sono migliorata, sono più morbida, ma riconosco lo sguardo di una donna che la guarda in un altro modo. È bene che si sappia che sono un po’ gelosa”. Imma, sorridendo, ha aggiunto: “Io sono abbastanza corteggiata, è un problema”.

Le difficoltà del coming out

Il clima ironico si è alternato a momenti più profondi, quando Imma ha raccontato le difficoltà vissute durante il suo coming out negli anni ’80. “Mia madre inizialmente non accettò la mia omosessualità. Aprì una lettera di una mia fidanzata e rimase scioccata. Mi disse che ero malata e che dovevo andare da un medico”, ha confidato Imma. Questo episodio portò a una separazione temporanea tra madre e figlia, durata un anno. Con il tempo, però, i rapporti si sono ricuciti.

Un amore tra gelosia e complicità

Anche Eva ha condiviso un episodio legato alla gelosia: “Quando abbiamo traslocato nella casa nuova, ho trovato uno scatolone pieno di lettere d’amore per Imma. L’ho buttato. Erano innamorate pazze”.

L’intervista si è conclusa con un sorriso, ricordando che l’amore, tra battibecchi e gelosie, è fatto anche di gioco e complicità.