Grande Fratello, Shaila e Lorenzo nel mirino del web per un gesto scaramantico

Lorenzo e Shaila nuovamente nel mirino del web

Nel passato del Grande Fratello non sono mancati episodi controversi legati a gesti e riti scaramantici, spesso sfociati in discussioni accese e richieste di provvedimenti disciplinari. Anche nell’edizione 2025, segnata da tensioni e conflitti, non è mancata una polemica su questo tema. Protagonisti dell’episodio sono stati Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, già al centro di altre discussioni, per un gesto ritenuto inopportuno nei confronti di Helena Prestes.

La collana rotta e la paura del malocchio

Giovedì notte, dopo un’accesa discussione con un’altra concorrente, Shaila Gatta si è sfogata con Lorenzo Spolverato. Durante la conversazione, ha notato che la sua collana con un ciondolo portafortuna si era rotta. “Oddio, mi si è rotta la collana, questa allora mi ha protetto dal malocchio. Dio mio che paura”, ha esclamato Shaila, suscitando subito critiche sui social.

Il gesto del sale che scatena la bufera

La situazione è però degenerata durante una cena. Helena Prestes ha portato delle bruschette a Lorenzo e Shaila. Quest’ultima ha preso del sale con la mano destra e lo ha gettato dietro le spalle, prima a sinistra e poi a destra, consigliando a Lorenzo di fare lo stesso. Inizialmente perplesso, Lorenzo ha scherzato: “Ma porta fortuna? Ok allora butto dietro tutto il barattolo”. Questo gesto ha subito scatenato un’ondata di polemiche sul web, con utenti indignati che hanno accusato i due di aver compiuto un atto offensivo.

Helena le porta il pane… mentre Shaila butta subito il sale. Lorenzo dice serva il barattolo.

Reazioni contrastanti sui social

Le critiche non si sono fatte attendere: “Ma a che livello siamo arrivati! Quei due che si buttano il sale dopo che passa Helena! Ma stiamo scherzando?”, ha scritto un utente su Twitter. Altri hanno ricordato episodi simili del passato, come quello del 2023, quando Nicole Murgia e Luca Onestini furono duramente criticati per un gesto simile ritenuto offensivo nei confronti di Nikita Pelizon, amica proprio di Helena.

D’altro canto, i fan degli “Shailenzo” — il duo formato da Shaila e Lorenzo — hanno difeso i loro beniamini: “Buttare il sale così è di buon augurio, non c’entra nulla la sfortuna o il malocchio”, ha commentato qualcuno cercando di ridimensionare l’accaduto.

La tradizione del sale: tra scaramanzia e superstizione

Secondo la tradizione popolare, per scacciare la sfortuna è necessario gettare un pizzico di sale dietro la spalla sinistra — il “lato del diavolo” — utilizzando la mano destra, simbolo di Dio. Tuttavia, gesti simili nel contesto del Grande Fratello sono spesso percepiti come atti provocatori o offensivi.

L’episodio rimane al centro delle discussioni online, confermando come anche un semplice gesto scaramantico possa accendere polemiche in un contesto tanto seguito e analizzato dal pubblico.