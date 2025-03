‘Siete sicuri che sia lui?’, Corona disse che Papa Francesco era morto da 2 mesi: ‘Mi ritiro se non è così’

Papa Francesco si è affacciato dal Policlino Gemelli prima di rientrare a Santa Marta

Come promesso dai medici, Papa Francesco si è affacciato dalla finestra (domenica 23 marzo) della sua stanza al Policlinico Gemelli per salutare i fedeli, visibilmente stanco ma con il solito buonumore. Il Pontefice ha attraversato momenti difficili durante la degenza, in cui non sono mancate fake news sulla sua morte e teorie complottiste su un presunto insabbiamento del Vaticano. Tra i tanti che hanno alimentato i sospetti c’è stato Fabrizio Corona, protagonista di una “scommessa” diventata ora motivo di ironia sui social.

La scommessa di Fabrizio Corona

In un video circolato sui social, Fabrizio Corona aveva dichiarato con sicurezza: “Il Papa è morto da due mesi. Se da qui ai prossimi cinque mesi uscirà un’immagine video dove parla dal vivo, io mi ritirerò a vita privata”. La sicurezza con cui l’ex re dei paparazzi lanciava questa teoria complottista ha colpito molti, ma ora che il Papa è tornato a mostrarsi in pubblico, i social chiedono conto a Corona della sua promessa.

Ironie e reazioni sui social

La reazione del web non si è fatta attendere. “Ma allora quando si ritira Corona?”, scrive ironicamente un utente su Twitter. Un altro commenta: “Ora aspettiamo il ritiro a vita privata, come promesso”. L’entusiasmo per il ritorno del Papa si è così intrecciato con la curiosità di vedere come Corona reagirà alle critiche e se rispetterà quanto detto. L’ex re dei paparazzi ha condiviso una Stories: “Siete sicuri che sia lui” – ha scritto mettendo a confronto la foto di Bergoglio affacciato dal Gemelli ad un vecchio scatto.

Il post di Fabrizio Corona su Papa Francesco

Corona sulla scia di Musk

Oltre al divertimento e all’ironia, le parole di Fabrizio Corona rappresentano un fenomeno più complesso. Il suo atteggiamento distruttivo verso i media tradizionali, la voglia di imporsi come voce alternativa e la fascinazione per l’informazione non convenzionale si inseriscono in un contesto di crescente sfiducia verso i mezzi di comunicazione ufficiali. Corona in qualche modo sta cavalcando il motto del “voi siete i media” reso popolare da Elon Musk.

E adesso?

Le immagini di Papa Francesco che si affaccia dal balcone del Policlinico Gemelli potrebbero spegnere definitivamente queste teorie complottiste o, più probabilmente, essere dimenticate nel mare magnum del web. Intanto, Fabrizio Corona non sembra intenzionato a mantenere la sua promessa e, al contrario, rilancia provocazioni sui social. Il ritiro a vita privata resta dunque solo una provocazione o una promessa mancata.

#Angelus #PapaFrancesco

In questo lungo tempo di ricovero, ho avuto modo di sperimentare la pazienza del Signore, che vedo anche riflessa nella premura instancabile dei medici e degli operatori sanitari, così come nelle attenzioni e nelle speranze dei familiari degli ammalati. pic.twitter.com/QMqhi7Yi1o — L'Osservatore Romano (@oss_romano) March 23, 2025