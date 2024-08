Federica Sciarelli, dal no a Ballando con le stelle alla calunnia sul flirt con Cossiga: ‘Comprai casa col risarcimento’

A settembre tornerà in onda su Rai 3 con Chi l’ha visto con Federica Sciarelli salda al timone dal 2004 ad un passo del 66esimo compleanno (festeggerà ad ottobre). Il pensionamento può attendere con la conduttrice che è già pronta immergersi nella nuova stagione della storica trasmissione. “Il programma è un fiore all’occhiello, faccio ascolti e costo poco” – ha sottolineato la giornalista in un’intervista a Il Corriere della Sera.

Federica Sciarelli è da 20 anni al timone di Chi l’ha visto: ‘Faccio ascolti e costo poco, il programma è un fiore all’occhiello’

Salda alla Rai nonostante, come rimarca, non sia ‘allineata’ e non manchino le ‘tentazioni’. “Chi l’ha visto mi ha dato tanto e io ho dato tanto a Chi l’ha visto. Non farei mai uno sgarbo alla Rai anche se ho un attimo rapporto con Umberto Cairo che mi vorrebbe a La7. Poi adoro Mentana e lavorerei volentieri con lui”. Alla tv di Stato ha costruito un’amicizia solida con Giovanna Botteri, andata in pensione da poco.

“Ci siamo conosciuti al Tg3 di Sandro Curzi. Ricordo che una volta gli diedi la linea per una diretta dalla Iraq. Era in una situazione di pericolo e le dissi di stare attenta e di mettersi al riparo. Durante il Covid mi disse che la situazione era gravissima e di non dar retta a quello che si diceva. Molti dei suoi suggerimenti poi sono diventati obbligo in Italia”.

Il no a La7 e Ballando con le stelle, l’amicizia con Giovanna Botteri

Riservata, ama parlare poco della sua vita privata (separata e madre del 28enne Giovanni). Riservatezza che l’ha portata a rifiutare diversi inviti in tv. “Milly Carlucci mi voleva a Ballando con le stelle. Mi piace ballare ma poi non sarei credibile se mi metto a ballare e poi vado a cercare il latitante”. Poi un aneddoto sul figlio. “Mi preoccupavo quando faceva tardi la notte. Una volta lo chiamai alle 3 di notte e lui stava nella sua stanza”.

A distanza di anni Federica Sciarelli è tornata a parlare dell’articolo di Panorama che le fece perdere le staffe. Il settimanale scrisse che aveva una relazione con Francesco Cossiga. “Mi infuriai e dissi a Cossiga che avrei fatto causa. Lui disse che facevo bene: ‘Quando vincerai mi offrirai lo champagne’. Ero giovane ed avevo vinto un concorso, quell’articolo mi ferì profondamente”.

La causa per la calunnia su Cossiga: ‘Mi disse: quando vincerai mi offrirai lo champagne’

Decise di andare fino in fondo. “Se avessi incontrato l’autore dell’articolo non so cosa gli avrei fatto”. Il giornalista si scusò e la conduttrice di Chi l’ha visto vinse la causa. “Ho avuto un risarcimento incredibile. Comprai casa… Ero in lacrime. Papà stava molto male. Riuscì a farmi i complimenti poi entrò in coma”.