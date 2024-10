Fedez furioso con Valerio Staffelli di Striscia la notizia: ‘Mi ha detto che mi porterà in tribunale’

“Fedez non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Ha anche detto che mi porterà in tribunale“.

Questa l’inedita testimonianza di Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la notizia dopo che l’ex giudice di X Factor non aveva nascosto il malumore per una battuta durante la consegna del tapiro: “Hanno arrestato il tuo bodyguard, ora come farai ad andare a fare le risse”. Pronta la replica del cantante: ‘Veramente l’ha detto, sai che per questo ti prendi una querela?”

Fedez infuriato con Valerio Staffelli, l’inviato: ‘Arrabbiato perché gli ho chiesto dei guardaspalle arrestati’

Parole che arrivano a distanza di 24 ore dopo la consegna del tapiro d’oro a al rapper per la vicinanza a due ultrà rossoneri arrestati nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter. Fedez era scappato via con la promessa di risentire l’inviato per chiarimenti, ma non si è fatto vivo e, interpellato dal tapiroforo, ha reagito stizzito.

“Sì è molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez. ha detto che mi porterà in tribunale e che possiamo fare un altro servizio con Luis Sal che dice “dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. Dice che a lui non fa più ridere” – aggiunge Staffelli in relazione alla consegna del tapiro di Striscia la notizia. “Della bibita ho solo chiesto, non ho parlato male del prodotto come ha fatto Tony Effe“.