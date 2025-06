Addio a nonna Luciana: il dolore di Fedez per la scomparsa della nonna ‘imprenditrice digitale’

Fedez con l'amata nonna

Lutto per Fedez e la sua famiglia: è morta nonna Luciana Violini, 94 anni. Figura amatissima dal pubblico, icona social e presenza affettuosa nella vita del rapper, lascia un vuoto incolmabile.

L’annuncio sui social: “Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto”

Con poche parole, ma cariche di amore e commozione, Fedez ha annunciato la scomparsa della sua adorata nonna paterna, Luciana Violini, 94 anni. Il rapper ha scelto Instagram, il luogo dove la signora Luciana era diventata a sua volta una vera e propria star del web, per condividere il suo dolore:

“Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia.”

Il messaggio, accompagnato da una foto che li ritrae insieme sorridenti, ha immediatamente commosso milioni di fan e follower, che hanno espresso il loro cordoglio e vicinanza all’artista e alla sua famiglia.

Una nonna speciale: da protagonista familiare a star dei social

Luciana Violini non era una nonna qualunque. Negli ultimi anni era diventata un volto conosciuto e amatissimo anche dal grande pubblico grazie alle frequenti apparizioni nei contenuti social di Fedez, dell’ex nuora Chiara Ferragni e dei piccoli Leone e Vittoria.

La sua simpatia genuina, il sorriso sempre presente e quella naturale capacità di stare davanti alla telecamera l’avevano trasformata in una vera e propria influencer della terza età. Non a caso, nel 2019 aveva deciso di aprire un suo profilo Instagram, presentandosi come “nonna e imprenditrice digitale”, arrivando a superare i 150.000 follower.

Presenza costante anche nei momenti difficili

Nonna Luciana ha rappresentato per Fedez un punto fermo, non solo nei momenti felici ma anche in quelli più delicati. Durante la malattia che ha colpito il rapper negli anni scorsi, Luciana è sempre rimasta accanto al nipote, con la sua discrezione e il suo affetto incondizionato.

Era apparsa più volte anche nella docuserie The Ferragnez, dove i fan avevano potuto apprezzare il loro rapporto speciale: un legame fatto di confidenze, coccole e quel pizzico di ironia che nonna Luciana sapeva sempre regalare, anche nei momenti più tesi.

Tra le sue passioni quella per i tarocchi. Il nipote, come ha mostrato la serie, gli faceva visita per farsi predire il futuro. Un giorno, aveva avvertito il rapper su un possibile tradimento di un amico. E dopo qualche tempo, è uscita fuori la notizia della lite con Luis Sal.

Il caso mediatico durante il Covid: la battaglia per il vaccino

Nel 2021, durante la campagna vaccinale anti-Covid, nonna Luciana fu al centro di un acceso dibattito mediatico. A causa dei ritardi nella somministrazione delle dosi agli over 80 in Lombardia, Chiara Ferragni aveva pubblicamente denunciato il fatto che la nonna di Fedez non fosse ancora stata vaccinata, nonostante rientrasse tra le categorie prioritarie.

Il post dell’imprenditrice digitale fece scalpore e spinse le autorità sanitarie ad attivarsi tempestivamente per garantire la somministrazione della dose a Luciana. Un episodio che testimoniò, ancora una volta, quanto fosse amata e quanto la sua famiglia fosse sempre pronta a tutelarla.

Un ultimo saluto pieno d’amore

Nelle ore successive all’annuncio della scomparsa, i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio da parte di fan, colleghi e amici della famiglia. Molti hanno voluto ricordare il sorriso di nonna Luciana, la sua dolcezza e il modo in cui era riuscita a conquistare anche il pubblico più giovane.

“È stata una seconda nonna per tutti noi che la seguivamo sui social”, scrive un utente.

“Il suo amore per la famiglia era evidente in ogni storia, in ogni foto. Mancherà a tutti.”

Il ricordo di una “nonna imprenditrice digitale”

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella famiglia di Fedez, ma il suo esempio resta vivido: una donna che a 94 anni si definiva “nonna imprenditrice digitale”, diventando per molti un esempio di come non esistano limiti di età per aprirsi al nuovo e vivere appieno ogni stagione della vita.

“Ciao nonna Ciana. Ti porteremo sempre nel cuore.”