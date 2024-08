Fedez si sente male durante il volo: ‘É in codice rosso’, doveva esibirsi a Gallipoli: come sta

Era annunciata la sua presenza al Praja di Gallipoli per la sera di venerdì 2 agosto. Fedez era partito per la Puglia ma durante il viaggio in aereo si è sentito male. Tra i primi a dare la notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. “Fede sta male, purtroppo è in codice rosso” – ha riferito augurando buona guarigione al rapper che era stato ricoverato pochi giorni fa al Policlinico di Milano.

Fedez è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo il malore avvertito durante il volo

Situazione allarmante che è stata confermata anche da Amedeo Venza. “Purtroppo è tutto vero, questa sera doveva essere a Gallipoli ma è stato portato in codice rosso in ospedale che si trova a pochi mesi da casa mia”. A questo punto lo staff di Fedez ha deciso di intervenire condividendo una Stories sul profilo Instagram di Fedez. “Purtroppo durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo non potrà essere presente alla serata prevista al Praja. Ci scusiamo per l’inconveniente”.

Lo staff: ‘Soccorso da un’ambulanza in aeroporto, siamo in attesa dei risultati’

Fedez aveva trascorso la mattina a mare e sui social aveva condiviso lo scatto del momento della partenza in aereo per Gallipoli. Dopo aver superato il tumore al pancreas, Fedez era stato operato d’urgenza al Fatabenefratelli di Milano per due ulcere. Poi 20 giorni fa il ricovero per un’emorragia interna.