Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, la verità dopo 18 anni: «Come fratello e sorella», la ‘distrazione’ perdonata

Filippo Bisciglia a Verissimo

Il conduttore a Verissimo: «L’amore non è mai mancato, ma era venuta a mancare l’attrazione»

Dopo quasi 18 anni insieme, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno capito che il loro amore era cambiato. Non c’è stata una terza persona a determinare la rottura, né un episodio preciso che abbia fatto saltare la relazione. A raccontare cosa è successo è stato lo stesso conduttore di Temptation Island, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

La frase che più di tutte fotografa la fine della loro storia è quella pronunciata da Bisciglia: «L’amore non è mai mancato e c’è stato fino alla fine. Solo che eravamo diventati come due fratelli. Diciamo che era venuta a mancare l’attrazione».

A un certo punto, quindi, il legame era rimasto fortissimo, ma aveva perso quella componente sentimentale che aveva accompagnato la coppia per quasi due decenni.

La decisione di Pamela: «Un giorno mi ringrazierai»

A mettere il punto sarebbe stata proprio Pamela. Una decisione che, inizialmente, Bisciglia non ha vissuto con facilità.

«Alla fine la decisione di dire basta l’ha presa lei, ma ha fatto bene», ha raccontato. La frase che gli disse Pamela al momento della separazione oggi assume per lui un significato completamente diverso: «Un giorno mi ringrazierai per questa scelta».

E oggi Filippo ammette di poterle dare ragione: «Adesso la ringrazio davvero».

Dopo una relazione durata quasi 18 anni, infatti, non è semplice passare dall’avere accanto quotidianamente la stessa persona a ritrovarsi improvvisamente da soli. Bisciglia ha raccontato di aver trascorso un periodo chiuso in casa, senza voglia di uscire e con la sensazione di aver perso un punto di riferimento.

«Ti manca un po’ tutto», ha spiegato. Anche le piccole decisioni quotidiane erano state per anni condivise con Pamela.

La confessione sulle ‘scappatelle’ del passato: «Qualche cavolata l’ho fatta»

Nel racconto della loro lunga relazione c’è anche un’ammissione personale. Bisciglia ha parlato di alcune infedeltà avvenute anni fa, precisando però che Pamela era venuta a conoscenza di tutto e lo aveva perdonato.

«Distrazioni e tradimenti? Pamy è sempre stata bravissima. Da parte mia qualche anno fa è successo, qualche cavolata l’ho fatta. Però ho confessato tutto e lei mi ha perdonato».

Per il conduttore, una relazione così lunga comprende inevitabilmente anche errori e momenti difficili: «In diciotto anni sbagliano tutti, possiamo sbagliare tutti. Dopo abbiamo ricostruito».

Quello che resta oggi, dice Bisciglia, è un pezzo importante della sua vita: «Adesso rimane un pezzo di vita dentro di me».

Pamela ha un nuovo compagno e Filippo si commuove

Oggi Pamela Camassa ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore Stefano Russo, gestore di un noto circolo sportivo a Roma. Una notizia che, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, non provoca amarezza in Bisciglia.

Anzi, quando vede sui social le fotografie dei viaggi e dei momenti trascorsi dalla sua ex compagna con il nuovo partner, prova felicità per lei.

«Io vedo che ha un nuovo compagno, che viaggiano insieme, la vedo felice e io sono contentissimo per lei. Pamy merita tutto l’amore e la serenità di questo mondo».

Poi l’emozione ha preso il sopravvento. La voce di Filippo si è spezzata e il conduttore ha chiesto un momento per bere: «Ora mi fai piangere».

La ragione della commozione è tutta nelle parole dedicate alla donna con cui ha condiviso quasi metà della sua vita: «Io l’ho amata e se vuoi bene a una persona devi volere il suo bene. È così».

E ancora: «Pamela è speciale, come posso parlare male di Pamela. È impossibile».

Anche Filippo ha provato a innamorarsi di nuovo

Dopo la fine della relazione, Bisciglia ha attraversato una fase complicata. Per un periodo non voleva vedere nessuno e racconta di essere rimasto praticamente chiuso in casa.

Poi qualcosa è cambiato. Nella sua vita è arrivata una persona che gli ha fatto capire di essere ancora capace di provare emozioni forti.

«Grazie a una persona speciale, un essere unico, ho capito che posso ancora avere e vivere le farfalle nello stomaco».

Quella relazione, però, è già finita. Il nome della donna non è mai stato rivelato e oggi Bisciglia è nuovamente single.

«Adesso non c’è nessuno con me, ma c’è stato. Diciamo che ho compreso che sono pronto per lasciarmi andare e per far battere il mio cuore. Purtroppo è finita, magari ne arriverà un’altra, speriamo».

Dalla coppia che sembrava inseparabile a due vite nuove

La storia tra Filippo e Pamela non si è quindi conclusa per una mancanza d’affetto. Al contrario, dalle parole del conduttore emerge il ritratto di due persone che hanno continuato a volersi bene, ma che si sono accorte che il loro rapporto aveva assunto una natura diversa.

Da coppia a quasi fratello e sorella, fino alla scelta di separarsi e ricominciare.

Pamela ha trovato un nuovo amore. Filippo Bisciglia ha scoperto di poter ancora provare «le farfalle nello stomaco» e oggi è pronto a rimettersi in gioco.

Ma quando parla della sua ex, la commozione lascia spazio soltanto alla riconoscenza per una storia che, dopo 18 anni, continua comunque a rappresentare una parte fondamentale della sua vita.