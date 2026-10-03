Soraya Sabetta, i 7 chili persi dopo Temptation Island: «Mi hanno descritta come un mostro», poi parla di Cristian e Nicole

Soraya Sabetta

«Ho perso sette chili, mi sono convinta di essere un mostro»

Sette chili persi, mesi difficili e una relazione finita dopo aver scoperto diversi tradimenti. Soraya Sabetta è tornata a parlare della sua esperienza a Temptation Island nello studio di Verissimo, raccontando a Silvia Toffanin quanto sia stato complicato il periodo successivo alla fine della storia con Cristian Mascolino.

La ragazza che aveva partecipato al reality convinta di essere innamorata dell’uomo che considerava quello della sua vita oggi dice di essere cambiata profondamente. Ma il percorso per arrivare a questa consapevolezza è passato anche attraverso un momento di forte sofferenza.

«Mi hanno descritta come un mostro e mi sono convinta di esserlo veramente», ha raccontato Soraya. Le critiche ricevute dopo la trasmissione l’hanno colpita duramente: «Ho perso sette chili».

La storia con Cristian e la scoperta dei tradimenti

Quando Soraya e Cristian erano arrivati a Temptation Island, lei era ancora molto coinvolta sentimentalmente.

«Ero innamoratissima di lui, credevo fosse l’uomo della mia vita», ha raccontato a Toffanin. Poi sono arrivate le conferme sui tradimenti che, secondo quanto riferito dalla stessa Soraya, erano avvenuti già prima della partecipazione al programma.

A raccontarle una delle infedeltà sarebbe stata una ragazza incontrata in discoteca. Di fronte alle domande della fidanzata, Cristian avrebbe ammesso di averla tradita con quattro o cinque ragazze, mentre in un’altra dichiarazione Soraya ha parlato di cinque o sei.

Per lei è stato un colpo durissimo anche perché, nella sua ricostruzione, non si trattava soltanto della fine di una relazione sentimentale.

«Mia madre ha pianto, era come un figlio»

Cristian aveva infatti costruito un rapporto molto stretto anche con la famiglia di Soraya. Tanto che, quando i familiari hanno scoperto i tradimenti, il dolore non ha riguardato soltanto la ragazza.

«Era considerato come un figlio», ha spiegato Soraya ricordando la reazione della madre: «Quando mia madre lo ha saputo ha pianto».

C’è poi un particolare che racconta bene quanto fosse cambiata la situazione dopo il programma. Soraya ha spiegato di essere andata dalla famiglia di Cristian per chiedere scusa per alcuni comportamenti avuti durante Temptation Island. Secondo il suo racconto, lui invece non avrebbe fatto lo stesso con i suoi familiari.

Oggi, però, Soraya dice di non provare più la stessa rabbia.

«La rabbia si sta trasformando in indifferenza», ha raccontato. E a Cristian manda comunque un augurio: «Gli auguro il meglio della vita».

Cristian e Nicole, Soraya: «Mi fa piacere che siano felici»

C’è un altro elemento che rende il racconto di Soraya particolarmente diverso rispetto ai mesi immediatamente successivi alla rottura.

Cristian, infatti, dopo la fine della relazione ha continuato il proprio percorso anche al di fuori della storia con Soraya, avvicinandosi a Nicole, la tentatrice conosciuta nel contesto di Temptation Island.

Soraya non nasconde di conoscere la situazione e, oggi, sorprendentemente, dice di non viverla con gelosia.

«Nicole la vedo bene con Cristian, è una bella ragazza. A me fa piacere che sono felici insieme, non provo assolutamente gelosia per loro», ha spiegato.

Una frase che racconta soprattutto il cambiamento di Soraya rispetto alla ragazza uscita dal programma. Quella relazione che un tempo considerava il centro della propria vita oggi appartiene al passato.

«Sono cresciuta grazie a Temptation Island»

Il paradosso è che proprio l’esperienza che le ha provocato maggiore sofferenza è diventata, secondo Soraya, anche quella che le ha permesso di conoscersi meglio.

«Sono cresciuta grazie a Temptation Island», ha detto. E ha riconosciuto di aver visto nello specchio della televisione anche alcuni lati del proprio carattere che prima non riusciva ad accettare.

«Non sono stata capita perché ho un carattere particolare. Sono molto fragile e certe volte cerco di nasconderlo ridendo», ha spiegato.

Ha anche ammesso di aver utilizzato l’ironia e gli attacchi come una forma di difesa e di essersi pentita di alcuni comportamenti avuti nei confronti di Cristian durante il programma.

«Pensavo fosse l’amore della mia vita, ora voglio qualcuno che non mi tradisca»

Oggi Soraya dice di avere una consapevolezza diversa. Non rinnega quello che ha provato per Cristian, ma non vuole più rimanere legata a quella storia.

«Di Cristian mi piaceva la semplicità, la premura. Poi la delusione c’è stata nel momento in cui queste attenzioni le riservava agli altri ma non a me».

E alla fine arriva la richiesta più semplice, dopo tutto quello che ha vissuto: «Io sono molto difficile, spero che un giorno arrivi anche per me la persona giusta».

Non più il tentativo di recuperare una relazione finita, dunque, ma la ricerca di qualcosa di diverso. Dalla ragazza che si era convinta di essere un mostro dopo le critiche a una donna che oggi dice di conoscersi meglio, Soraya guarda a quella esperienza come a un capitolo doloroso ma ormai alle spalle.