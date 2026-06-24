Temptation Island al via, Filippo Bisciglia avverte il pubblico: «Succederà una cosa mai vista»

Filippo Bisciglia

Il conduttore svela alcuni retroscena della nuova edizione del reality di Canale 5:

Parte questa sera, mercoledì 24 giugno, la nuova edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti di Canale 5 torna in prima serata con Filippo Bisciglia al timone e un cast che, secondo il conduttore, porterà una ventata di novità.

Alla vigilia del debutto, il conduttore ha lasciato trapelare alcune anticipazioni, parlando di una scelta destinata a far discutere e di un’edizione che lo ha emozionato come poche altre e negli ultimi anni il programma ha regalato falò infuocati, rotture clamorose e colpi di scena proseguiti anche dopo la messa in onda, questa volta il conduttore lascia intendere che il pubblico dovrà prepararsi a una stagione diversa dal solito.

Dalle interviste rilasciate in questi giorni emergono infatti diversi indizi su quello che attende le coppie nel villaggio. Tra cast rinnovato, protagonisti molto più giovani e una scelta destinata a far discutere, Bisciglia ha acceso le aspettative senza però svelare troppo.

“Un ragazzo farà una scelta molto importante”

L’anticipazione più intrigante arriva dalle pagine del settimanale Chi, dove Filippo Bisciglia racconta che quest’anno ci sarà un momento destinato a lasciare il segno.

“Uno dei ragazzi si troverà davanti a una scelta molto importante. E sarà una scelta che farà molto discutere“, rivela il conduttore.

Non aggiunge altri dettagli e proprio questo alimenta la curiosità dei fan. Non è infatti chiaro se si riferisca a uno dei fidanzati protagonisti del programma oppure a uno dei tentatori. Allo stesso modo resta un mistero se questa decisione abbia un legame con le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, secondo cui durante le registrazioni ci sarebbero stati falò anticipati e situazioni mai viste nelle precedenti edizioni.

Il cast più giovane di sempre cambia il volto del reality

Tra le principali novità c’è anche l’età dei protagonisti di Temptation Island 2026.

Filippo Bisciglia spiega infatti che il concorrente più grande ha appena 32 anni, un dato che rende questa l’edizione con il cast mediamente più giovane da quando il programma è in onda.

Secondo il conduttore questo dettaglio influenzerà inevitabilmente il racconto delle relazioni.

“La loro giovane età cambierà l’energia del programma”, sottolinea, lasciando intendere che il pubblico assisterà a dinamiche differenti rispetto agli anni passati.

“Ho pianto più del solito”

Le sorprese, però, non riguarderanno soltanto discussioni e tradimenti.

Nell’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Bisciglia racconta di aver vissuto momenti particolarmente intensi durante le registrazioni.

“Ci si commuoverà tanto, più del passato. Anche io ho pianto più del solito per quello che è successo, per come venivano dette le cose e per l’amore che si percepiva.”

Parole che fanno pensare a storie capaci di emozionare anche oltre le classiche dinamiche del reality.

Le giornate di Filippo Bisciglia nel villaggio

Il conduttore ha anche raccontato come si svolgono le sue giornate durante le registrazioni di Temptation Island.

La sveglia suona intorno alle 10.30, ma il lavoro entra davvero nel vivo dopo mezzogiorno. Da quel momento, insieme alla produzione, segue costantemente tutto ciò che accade nei due villaggi.

La particolarità è che il programma non segue una scaletta rigida: gli autori costruiscono le giornate in base ai comportamenti delle coppie e agli sviluppi delle relazioni.

La parte più intensa arriva nelle ore serali, quando si svolgono molti degli incontri decisivi e dei falò di confronto. Le registrazioni spesso terminano molto tardi e Bisciglia racconta di andare a dormire intorno alle tre del mattino.

Prima di chiudere la giornata, però, non rinuncia a un piccolo rituale: controlla il telefono e si concede una partita a Burraco, il gioco di carte diventato ormai il suo modo per staccare la mente dopo ore trascorse tra emozioni, confronti e decisioni destinate a cambiare il destino delle coppie.