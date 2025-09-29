Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si lasciano dopo 17 anni: l’addio che ha spiazzato i fan

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loro love story

Una storia d’amore lunga quasi due decenni

La bomba sette giorni dopo la chiusura di Temptation Island E poi poi. La notizia che nessuno si aspettava è arrivata tramite Instagram: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. Una decisione maturata dopo un falò di confronto lontano dai riflettori.

Dopo 17 anni insieme, la coppia ha deciso di separarsi. Una relazione che, fin dall’inizio, era stata seguita con affetto dal pubblico, diventando un punto di riferimento per chi crede nelle storie durature nel mondo dello spettacolo.

Pamela ha annunciato per prima la fine della relazione, parlando di una decisione condivisa: “Dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separarci, pur volendoci ancora tanto bene.” Poche ore dopo è arrivata anche la conferma di Bisciglia, volto amatissimo di Temptation Island.

Le origini: da un incontro a Cortina al grande amore

Filippo e Pamela si erano conosciuti nel 2007 a Cortina, poco dopo l’esperienza di lui al Grande Fratello 6. All’epoca Bisciglia era reduce da una burrascosa storia con Flora Canto, finita tra tradimenti e scandali televisivi. Con Pamela invece tutto è stato diverso: complicità immediata, riservatezza e un legame che sembrava destinato a durare per sempre.

Da quel momento non si sono più lasciati, costruendo una relazione solida che ha resistito a pressioni mediatiche e gossip ricorrenti.

Una coppia sotto i riflettori ma sempre discreta

Nel corso degli anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno preferito mantenere la loro vita privata lontana dalle cronache scandalistiche. Pur essendo due personaggi noti, hanno scelto di non sposarsi subito e di non farsi condizionare dalle aspettative esterne su matrimonio e figli.

Pamela ha proseguito la sua carriera da showgirl e attrice, vincendo Amici Celebrities nel 2019 e partecipando a L’Isola dei Famosi nel 2023. Filippo, invece, è diventato l’anima di Temptation Island, conduttore amatissimo che accompagna le coppie in un viaggio tra emozioni e confronti.

La separazione: rispetto e affetto reciproco

Nonostante la decisione dolorosa, i due hanno sottolineato come la separazione non sia stata dettata da rancori o conflitti. Al contrario, entrambi hanno parlato di bene reciproco e gratitudine per gli anni vissuti insieme.

Parole che hanno colpito i fan, abituati a vedere separazioni burrascose nel mondo dello spettacolo. La loro scelta di comunicare la fine della storia con toni pacati e rispettosi è stata accolta come un esempio di maturità.

Le reazioni dei fan

Appena diffusa la notizia, i social si sono riempiti di messaggi di affetto e dispiacere. Molti hanno ricordato la coppia come simbolo di stabilità e amore autentico, soprattutto in un ambiente in cui le relazioni spesso durano poco.

“Eravate il nostro esempio di amore vero, ci mancherete insieme”, scrive un follower. Altri hanno invece lasciato aperta la speranza di un ritorno di fiamma, magari proprio nello stile di Temptation Island, il programma che ha reso Filippo una figura iconica per milioni di telespettatori.

Tra gossip e realtà: le voci di crisi

Negli ultimi anni non erano mancate indiscrezioni su possibili tradimenti e crisi, soprattutto diffuse dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. La coppia aveva sempre smentito, difendendo il proprio amore. Ora la svolta con l’annuncio della rottura. Chissà se anche per loro ci sarà un E poi… e poi da Temptation Island con colpo di scena e ritorno di fiamma.

La Stories di Filippo Bisciglia