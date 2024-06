Fiorello, viale Mazzini ha scelto il sostituto per il nuovo mattin show di Rai 2

“Ci vediamo alla prossima idea”. Così Fiorello ha salutato i telespettatori di Viva Rai 2 chiudendo definitivamente l’esperienza del mattin show dopo due anni di ascolti record. I telespettatori speravano in un dietrofront dello show man ma non sarà così. I vertici di viale Mazzini stanno già lavorando ad un nuovo programma da collocare nella fascia oraria che il siciliano è riuscita a valorizzare come pochi.

Andrea Perroni condurrà la trasmissione che prendere il posto di Viva Rai 2

Un programma che, sulle falsariga di Viva Rai 2, tra informazione, spettacolo e comicità che accompagni il buongiorno degli italiani. Come riferito da Tv Blog il programma d’intrattenimento dovrebbe andare in onda da una stazione con Andrea Perroni ‘capo treno’, già protagonista con Luca Barbarossa di Radio 2 social e che come Fiorello ha iniziato come animatore nei villaggi turistici.

Poi la ribalta televisiva con Colorado Cafè e Zelig. Ora avrà il compito di rendere piacevole il risveglio degli italiani. Una partenza per Perroni in salita visto che il confronto, sia in termini artistici che di ascolti, con l’allegra banda di Fiorello sarà inevitabile. Con lui ci sarà una co conduttrice femminile probabilmente proveniente dal mondo della radio.

Andrea Perroni

L’idea è trasmettere in diretta da una stazione

La Rai sta definendo i palinsesti invernali. Per quanto riguarda il daily al vaglio del responsabile Angelo Mellone ci sono due importanti novità. Viste le polemiche con il Tg 1, il cui cdr si è opposto a tornare alla collaborazione con il genere per la fascia dalle 7:15 alle 09:50, Mellone rafforzerà lo spazio di ‘Unomattina’. Confermati i conduttori Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla ma spazi allargati con più tempo a disposizione, studio nuovo, attualità e intrattenimento che correranno veloci e saranno molto movimentati con l’obiettivo di tornare leader in una fascia del mattino che non vedrà più Fiorello protagonista.