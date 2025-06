Francesca Chillemi è incinta: pancione in mostra sul red carpet, chi è il fidanzato (VIDEO)

Francesca Chillemi con Eugenio Grimaldi

Francesca Chillemi è incinta: l’annuncio arriva con eleganza sul red carpet

Francesca Chillemi è incinta e in attesa della sua seconda figlia, la prima con il compagno Eugenio Grimaldi. L’attrice ha scelto di svelare il pancione in pubblico in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, dove è apparsa raggiante con un abito bianco che esaltava la dolce curva dell’addome.

A confermare la gravidanza è il video pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione Verissimo, che mostra la Chillemi emozionata e sorridente sul red carpet. Una conferma elegante alle voci che da settimane circolavano sulla sua dolce attesa.

Al sesto mese di gravidanza: Francesca aspetta una femminuccia

Secondo quanto rivelato da fonti vicine alla coppia, Francesca Chillemi è al sesto mese di gravidanza e la bambina nascerà a settembre. Per l’attrice, già madre della piccola Rania (nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso), si tratta di una nuova, intensa emozione. Per Eugenio Grimaldi, invece, sarà il quarto figlio, avendo già avuto tre bambini da precedenti relazioni.

La coppia – riservata ma solida – sta trascorrendo l’estate nella villa di famiglia a Capri, lontano dai riflettori. È qui che stanno vivendo con discrezione la gioia dell’attesa, tra mare, affetti sinceri e qualche paparazzata inevitabile.

Toto-nomi e divergenze sul parto: Letizia, Grace o Iliana?

Come spesso accade, con l’annuncio arriva anche il toto-nomi. Francesca ama i nomi dal sapore regale ed elegante: tra i favoriti, spiccano Letizia, Grace o Kelly (omaggio alla principessa di Monaco e alla celebre borsa). Eugenio, invece, vorrebbe mantenere viva la tradizione familiare, con scelte come Iliana (nome della madre) o Amelia, nome della nonna paterna.

Non è ancora deciso nemmeno dove avverrà il parto: Francesca preferirebbe Milano, dove è nata la sua prima figlia, mentre Eugenio spinge per Napoli, città natale e sede del Tribunale dove è in corso la separazione dalla ex compagna Veronica Resca.

Francesca ed Eugenio: una storia d’amore tra riservatezza e complicità

La relazione tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi è sbocciata lontano dai riflettori ma ormai vive alla luce del sole. I primi scatti insieme risalgono allo scorso autunno, durante il concorso ippico Jumping Verona. Poi, a febbraio, la rivista Chi li ha paparazzati a Roma dopo una serata a teatro: sguardi complici, baci appassionati e cene romantiche che lasciavano presagire un futuro insieme.

Eugenio Grimaldi, Executive Manager del Gruppo Grimaldi, è uno degli eredi più influenti dell’imprenditoria marittima italiana. Ma non è solo carriera: Eugenio è anche un cavaliere agonista, appassionato di equitazione e spesso in gara in importanti eventi nazionali. L’armonia con Francesca è palpabile e il rapporto con la madre di lui, Iliana Iasiello, è già consolidato.

FRANCESCA CHILLEMI INCINTA STO PIANGENDO pic.twitter.com/IpVMXDbzqz — vale✨ (@voiddvalee) June 28, 2025

Una famiglia allargata in crescita

La piccola in arrivo sarà la seconda figlia di Francesca e la quarta per Eugenio. Grimaldi ha avuto due figli con la ex compagna Veronica Resca e ha cresciuto anche il figlio nato da una precedente relazione di lei. Nonostante la separazione legale con Veronica sia ancora in corso, Eugenio ha scelto di voltare pagina accanto a Francesca, costruendo un nuovo capitolo fatto di affetto, complicità e attesa.

Una gravidanza vissuta lontano dai riflettori

Nel pieno rispetto della sua natura riservata, Francesca Chillemi ha deciso di vivere la gravidanza con discrezione, evitando annunci ufficiali e lasciando che fosse il suo corpo a parlare. E lo ha fatto nel modo più elegante possibile: con un pancione in bella vista sul red carpet, tra i flash e gli applausi, senza clamore, ma con tutto il calore di un momento speciale.