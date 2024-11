Francesca De André scambia candeggina per yogurt e finisce in ospedale: ‘Cattiverie inaudite’

“Premettendo che io non non voglio far pena a nessuno e mai ho voluto farla”. Nei giorni scorsi Francesca De André aveva raccontato sui social di essere finita in ospedale per aver ingerito per sbaglio candeggina al posto dello yogurt. “Il detersivo ha rischiato di perforarmi fegato, appendice, stomaco, intestino“. Il post è stato successivamente rimosso e il suo silenzio nelle ore successive ha scatenato una ridda di ipotesi.

Francesca De André ha rischiato serie conseguenze: ‘Il detersivo ha rischiato di perforarmi fegato, appendice e stomaco’

Per sgomberare il campo da qualsiasi illazione l’ex gieffina ha condiviso un post su Instagram in cui fa chiarezza su quanto accaduto. Non solo Francesca De André ha condiviso anche una parte delle analisi fatta dopo il ricovero in ospedale. “Ho rifatto questo post perché posso comprendere, viste le condizioni in cui ero in ospedale, di aver pubblicato un post troppo velocemente, spiegando in modo molto poco chiaro ciò che mi era successo” – ha scritto la nipote di Fabrizio De André. “É molto triste che questo abbia fatto sì e abbia permesso alle persone di sparare a zero dicendo cattiverie inaudite e gratuite facendosi viaggi e film esclusivamente negativi e falsi sull’accaduto”.

Poi ha spiegato cosa le è accaduto. “È stato un incidente casalingo in un momento sovrappensiero, avendo io la lavatrice in cucina, ho veramente scambiato il vasetto dove avevo messo l’igienizzante dell’Omino bianco, che è stato portato in ospedale per far studiare al centro antiveleni, per un residuo di yogurt che solitamente compro in barattoli di vetro. Posso capire benissimo che possa essere giudicato come un gesto demenziale e non da persona adulta, ma nonostante io stupida non sia, mi è successo” – ha aggiunto Francesca De André precisando che anche una minima quantità può creare un danno enorme.

L’ex gieffina replica alle critiche e pubblica parte degli accertamenti: ‘Non voglio far pena a nessuno’

“All’interno di questo prodotto era presente acqua ossigenata e candeggina che sono riusciti ad arrivarmi e a passarmi in tutti gli organi interni. Detto questo, per i deficienti che si sono permessi di parlare senza sapere facendo supposizioni da denuncia, allego parte, e sottolineo parte perché mi hanno fatto una quantità di analisi che ci vorrebbero cinque post, dove è chiaramente riportato che cosa effettivamente avevo ingerito accidentalmente. e per il quale mi hanno ribaltata come un calzino. Così la prossima volta invece di scrivere vi infilate le mani non vi dico dove” – ha chiosato Francesca De André che aveva ricevuto il sostegno da tanti personaggi del mondo della tv e dello spettacolo dopo aver raccontato la sua disavventura.