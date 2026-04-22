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Grande Fratello Vip, la danza del ventre accende la casa: Manzini nel mirino, volano accuse e insulti

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 22 Apr, 2026 - ore: 18:49 #Danza del ventre, #Francesca Manzini, #Grande Fratello Vip
Francesca ManziniFrancesca Manzini

Il ballo che divide: polemica sull’assolo di Francesca Manzini

Altro che semplice coreografia. Nella casa del Grande Fratello Vip, una danza del ventre si trasforma in un caso e accende tensioni tra gli inquilini.

Al centro della polemica c’è Francesca Manzini, che durante la preparazione di un’esibizione sulle note di Kiss Kiss di Holly Valance ha deciso di ritagliarsi uno spazio da protagonista: circa quaranta secondi di assolo al centro del palco, mentre gli altri concorrenti – Paola Caruso, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Raul Dumitras – restavano intorno.

Una scelta che non è passata inosservata. E soprattutto non è piaciuta.

“Non è vero che gliel’ha chiesto il Grande Fratello”

A contestare subito la decisione è stata Paola Caruso, convinta che la coreografia dovesse essere corale.

Secondo Manzini, però, l’assolo sarebbe stato richiesto direttamente dalla produzione per inserire elementi tecnici. Una versione che non ha convinto affatto Caruso, che è andata in confessionale a chiedere chiarimenti.

Senza ottenere conferme.

“Non è vero che il Grande Fratello le ha detto che deve ballare da sola, ha deciso lei!”, ha sbottato, alimentando ulteriormente la tensione.

Mussolini affonda: “Non sei una coreografa”

Ancora più duro l’intervento di Alessandra Mussolini, che ha messo in discussione apertamente le competenze di Manzini.

Secondo lei, un corso di danza del ventre di pochi mesi non basta per definirsi esperta: un paragone diretto e pungente che ha colpito nel segno.

E non è finita. A non convincere è stata anche la sensualità della coreografia, giudicata eccessiva e poco elegante. Lo “shakeramento” previsto nell’assolo è stato definito esagerato, tanto da spingere alcune concorrenti – tra cui Antonella Elia – a chiedere modifiche più sobrie.

Lo scontro del mattino: “È una danza orrenda”

La tensione esplode definitivamente il giorno dopo. Appena sveglia, Francesca Manzini si trova davanti Alessandra Mussolini per un confronto diretto.

I toni si alzano subito.

“La danza non è questa… si fanno pochi movimenti”, attacca Mussolini, criticando la coreografia e definendo alcuni passaggi “sbagliati”.

Manzini non ci sta e reagisce: difende il suo lavoro, rivendica competenza e si innervosisce. Il confronto degenera rapidamente.

“Questa non è danza del ventre, è danza del petto”, insiste Mussolini.

La replica è durissima:
“Io dico a te come scrivere un programma politico? Io so come fare il mio mestiere.”

La chiusura è ancora più netta:
“No, non lo sai. È una danza orrenda!”, conclude Mussolini prima di allontanarsi.

Una casa già spaccata

Lo scontro segna l’inizio di una giornata ad altissima tensione, con gli equilibri già messi in discussione.

Dietro una semplice esibizione si nasconde un tema più profondo: protagonismo, ruoli e gestione del gruppo. E la sensazione è che la frattura tra le concorrenti sia tutt’altro che ricomposta.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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