Francesca Pascale su Berlusconi a Le Iene: ‘L’ultimo saluto? Orribile quello che mi hanno fatto’

Francesca Pascale a Le Iene

Il ricordo di Silvio Berlusconi

Francesca Pascale si è raccontata senza filtri in una lunga intervista a Nina Palmieri per Le Iene, in onda su Italia 1. Durante il colloquio, ha parlato del suo amore indissolubile per Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023, e del vuoto che ha lasciato nella sua vita.

“Irripetibile, purtroppo. Ogni brindisi lo dedico a lui, sempre”, ha dichiarato con emozione, sottolineando quanto l’ex premier fosse per lei non solo un compagno, ma anche un punto di riferimento: “Mi manca da morire, tutti i giorni. Mi manca soprattutto il mio migliore amico. Nessuno potrà mai darmi un consiglio migliore rispetto a quello che mi dava lui”.

Il dolore per non aver potuto salutarlo

Uno dei rimpianti più grandi di Francesca Pascale è non aver potuto dare l’ultimo addio a Berlusconi: “Non ho avuto modo di salutarlo. Questa è stata una cosa orribile. E non mi è stata fatta dalla famiglia. Quando insinuano la figlia, la famiglia, non è vero. I figli del Presidente sono persone per bene. Probabilmente, avrebbe fatto piacere pure a lui salutarmi. Questa è la cosa più dolorosa della mia vita”.

La sua voce si spezza mentre racconta l’assenza della telefonata serale che da sempre la rassicurava: “Il fatto che non c’è quella voce che ti fa sentire meno sola… Pagherei, sarei capace di togliere tutti i privilegi della mia vita, per avere un altro anno in più con lui”.

Libertà e gratitudine per Berlusconi

Pascale ha sottolineato come Berlusconi le abbia dato non solo affetto, ma anche indipendenza: “Non ho mai subito niente. Mi sono sempre scelta le cose. È stato sempre meraviglioso con me, fino a darmi la libertà economica per poter fare nella vita quello che desidero. Ho aperto una società immobiliare, mi occupo di case, di ristrutturazione, era quello che mi piaceva e solo grazie a lui posso fare questo. Quindi, gratitudine fino all’ultima goccia di sangue”.

Un’attrazione per le persone più grandi

Durante l’intervista, Pascale ha svelato un aspetto curioso della sua vita sentimentale: “A me piacciono le persone più grandi di me. Questo è sempre stato il mio problema, l’età. Prima del Presidente c’è stata una donna molto più grande di me. Io avevo 19 anni, lei ne aveva 60. Giuro! Non ho mai avuto un fidanzato giovane, mai nella mia vita. Il mio coetaneo? Quasi un disastro”.

Dal rapporto difficile con il padre al coming out

Oltre a parlare del suo amore per Berlusconi, Francesca Pascale ha affrontato altri temi importanti come il rapporto difficile con il padre, l’omosessualità, la politica e il suo coming out. L’attivista ha chiuso pochi mesi fa il matrimonio con Paola Turci.

L’intervista completa è disponibile a questo link: Le Iene – Francesca Pascale oltre il coming out.