Francesca Tocca, dalla fine del matrimonio con Todaro al ritorno ad Amici: ‘Ora sono più forte’

Francesca Tocca a Verissimo

Il ritorno ad Amici dopo la scelta di fermarsi

Francesca Tocca, volto amatissimo di Amici, è tornata nel cast dei professionisti dopo una pausa necessaria. A Verissimo, ha raccontato con emozione il motivo del suo stop e il legame speciale che la lega al talent show.

“Sentivo dentro di me che dovevo fermarmi. All’inizio è stata dura, ma appena ho rimesso piede in studio, è stato come non essere mai andata via. Qui mi sento a casa,” ha detto la ballerina 35enne.

La fine del matrimonio con Todaro

Uno dei motivi che l’ha spinta a tornare è stato l’affetto della figlia Jasmine, nata dalla relazione con Raimondo Todaro. “Quando mi sono fermata, Jasmine non era d’accordo. Voleva vedermi lì. Ora le leggo negli occhi che è orgogliosa di me.”

Francesca ha parlato anche della separazione da Raimondo, annunciata pubblicamente solo mesi dopo la decisione. “Non è stata improvvisa. È stato un percorso. Lo abbiamo fatto per il bene di entrambi. Ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che era arrivato il momento.”

‘Ho sofferto di attacchi di panico, mia figlia mi ha salvata’

Durante l’intervista, Francesca ha confessato anche un momento buio della sua vita: “Ho avuto attacchi di panico. Pensavo fosse solo ansia, poi ho capito che era qualcosa di più profondo. Quando ho scoperto di aspettare Jasmine, tutto è cambiato. Lei mi ha salvata.”

‘I gossip mi feriscono. Non sono di ferro’

Lontana dai riflettori, Francesca Tocca ha vissuto in silenzio la separazione e la pressione mediatica. “Le critiche sui social fanno male, soprattutto per chi ti vuole bene. Non è tanto per me, ma per mia figlia e per i miei genitori. Accetto le critiche, ma non la cattiveria gratuita.”

Un futuro da scrivere: ‘Con Raimondo? Nella vita mai dire mai’

A Silvia Toffanin che le chiede se tra lei e Raimondo ci potrà essere un ritorno, risponde con sincerità: “Nella vita non si sa mai. Oggi non lo so. Vivo alla giornata. Ma abbiamo sempre avuto grande rispetto. Per noi e per Jasmine.”