Uomini e Donne, la scelta di Cristiana Anania è Ernesto: un finale che divide, la reazione di Federico

Cristiana Anania ha scelto Ernesto

La scelta della tronista nel corso della registrazione del 12 gennaio

La scelta è arrivata nel corso della registrazione del 12 gennaio dopo settimane di tensioni, confronti accesi e gesti che hanno spaccato lo studio. La tronista Cristiana Anania ha deciso: a uscire con lei da Uomini e Donne è Ernesto Passaro.

Un epilogo tutt’altro che lineare, maturato dopo una delle registrazioni più turbolente del suo trono.

La crisi dopo Palermo: lo scontro che cambia tutto

Nelle puntate precedenti, Ernesto aveva perso il controllo dopo la decisione di Cristiana di portare Federico Cotugno a Palermo, città natale della tronista. Una scelta che il vigile del fuoco aveva vissuto come una conferma: per lui, la tronista aveva già deciso.

“La scelta ce l’hai già”, aveva detto, mettendo in discussione ogni gesto fatto fino a quel momento. Da lì, l’ennesima uscita dallo studio, tra accuse e frasi taglienti:

“Sto qua a fare cosa? Il burattino?”

Cristiana aveva provato a spiegarsi, ricordando di aver spesso sacrificato Federico per avvicinarsi a Ernesto. Ma il confronto non era bastato.

Federico deluso, Cristiana combattuta

Alla rabbia di Ernesto si erano aggiunte le rimostranze di Federico, sempre più convinto di essere messo in secondo piano. Quando Ernesto lascia lo studio, Cristiana Anania lo segue, lasciando Federico visibilmente amareggiato.

“Forse sbaglio io che vi vengo dietro”, ammette la tronista, mostrando tutta la sua fragilità. È in quel momento che il pubblico capisce che la scelta è ormai segnata.

Cristiana sceglie Ernesto, la delusione di Federico

Dopo giorni di riflessione, Cristiana sceglie Ernesto. Federico incassa con dolore, ma saluta con eleganza, augurando il meglio alla coppia come riferito dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Fuori dagli studi, ad accogliere Cristiana ed Ernesto ci sono anche i fratelli di lui, suggellando un inizio che sa già di quotidianità.

Chi è Cristiana Anania

Siciliana, 22 anni, speaker radiofonica con una grande passione per la musica, Cristiana è una delle troniste più giovani e discusse della stagione. Cresciuta con i nonni dopo la separazione dei genitori, ha sempre raccontato di cercare un amore vero, capace di darle stabilità.

Chi è Ernesto Passaro

Originario di Castellammare di Stabia, Ernesto è un vigile del fuoco. Diretto, impulsivo, spesso sopra le righe, ha conquistato Cristiana proprio con la sua autenticità, anche quando questa lo ha portato a sbagliare.