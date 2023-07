Francesco Oppini si trasforma in drag queen e sorprende Alba Parietti a Non sono una signora, siparietto social

“Ho compreso che mi stavi raccontando delle balle ma fra tutte questa è la più grossa”. Alba Parietti ha raccontato di aver scoperto soltanto in puntata che il figlio, Francesco Oppini, era una delle drag queen in gara, Saetta McDawn, nella puntata del 13 luglio di Non sono un signora.

Alba Parietti scopre che Saetta McDawn è Francesco Oppini: ‘Pensavo ad uno scherzo’, gli investigatori non indovinano

“Anche gli autori mi hanno mentito ma con loro farò i conti in separata sede. Quando ho visto il bianconero e Dawm, Alba in inglese, pensavo che mi stessero facendo uno scherzo” – ha aggiunto la conduttrice che poi ha risposto ironicamente a Vanessa Van Carier. “Preferivo quando dicevano che è tutto suo padre. Sembra uno dei Kiss… Non ti chiedo da chi hai imparato a muoverti perché temo non siano le drag”.

Poi si è soffermato sugli indizi che le avevano fatto pensare che potesse essere il figlio ma che non sono stati decifrati dagli investigatori del glitter, Filippo Magnini, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena, che non hanno indovinato

Oppini scherza con la madre su Stories: ‘In un tuo programma vengo sbattuto fuori, finiranno di dire che sono raccomandato’

. Dall’altra parte Oppini ha spiegato che la cosa più complicata è stata nascondersi in ogni angolo per non farsi scoprire dalle madre. Saetta McDawn, quinta regina in gara, si è esibita sulle note di Chimica di Donatella Rettore – Ditonellapiaga. A casa ha poi realizzato una Stories dopo l’eliminazione (le puntate sono state registrate nell’autunno 2022).

“La puntata è finita, non ho vinto, sono stato eliminato anzitempo così la gente finirà di dire che sono raccomandato… Come la mettiamo visto che in un tuo programma vengo sbattuto fuori” – ha riferito inscenando un mini siparietto con Alba Parietti che non voleva essere inquadrata.

‘Quattro giorni di prove durissime, un onore fare la drag queen: è un mestiere pazzesco’

Poi Francesco Oppini ha sottolineato il grande lavoro e la professionalità delle drag queen. “Sono stati 4 giorni di prove durissime con 10/12 ore di trucco. É stato un onore fare la drag queen, è un mestiere pazzesco che stimo tantissimo. É una preparazione durissima non solo per la scelta dei vestiti ma anche per le musiche. Viva le drag ma anche mia madre che è stata bravissima”. La puntata di giovedì 13 luglio, in onda su Rai 2, di Non sono una signora ha registrato il 7,2% di share.