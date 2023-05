Francesco Paolantoni mangia pasta e patate senza veli sul lungomare di Napoli per lo scudetto

“Ho vinto qualche cosa”… Era il tormentone di Robertino, alias Francesco Paolantoni qualche anno fa quando faceva parte del cast di Mai dire gol. Il suo Napoli non ha vinto… qualche cosa ma di più.

Francesco Paolantoni ha passeggiato indossando solo una sciarpa del Napoli per via Caracciolo

Quello scudetto che il popolo partenopeo sognava da 33 anni e l’attore, protagonista del tavolo di Che tempo che fa e di Stasera tutto è possibile, ha mantenuto una promessa fatta in caso di scudetto. Francesco Paolantoni ha passeggiato nudo in via Caracciolo, sul lungomare di Napoli sabato 6 maggio mangiando pasta e patate. Il comico come si vede in alcuni video che circolano in rete, cammina con indosso solo una sciarpa del Napoli, scarpe da ginnastica e una pentola per coprirsi davanti.

L’attore ha coperto le parti intime con una pentola

La camminata è durata un bel po’, davanti agli alberghi del lungomare. Vicino a lui numerose persone divertite che hanno ripreso la scena coi telefonini. Tanti i commenti sui social: “lo hai detto e lo hai fatto… massimo rispetto maestro!”, scrive uno dei suoi fan. Non è la prima volta che Francesco Paolantoni si mostra senza veli.

Si era già esibito in uno streap nel programma Nudi per la vita condotto da Mara Maiocchi, in onda su Rai 2. Sicuramente la performance sarà oggetto di discussione di Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio su Rai 3.