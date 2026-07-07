Francesco Renga fatto scendere da un volo Ryanair: cosa sarebbe successo prima del decollo a Brindisi

Francesco Renga sarebbe stato fatto scendere dal volo Brindisi Orio al Serio

Momenti di tensione sul volo Brindisi-Orio al Serio

Quello che doveva essere un normale volo Ryanair da Brindisi a Orio al Serio si è trasformato in un episodio destinato a far discutere. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri presenti a bordo, Francesco Renga sarebbe stato fatto scendere dall’aereo insieme al proprio accompagnatore poco prima della partenza, dopo una serie di momenti di tensione con il personale della compagnia.

L’episodio sarebbe avvenuto nella serata di domenica 6 luglio, quando il velivolo era ormai pronto al decollo. La vicenda è stata ripresa da alcuni presenti con gli smartphone e i video hanno rapidamente iniziato a circolare sui social.

La discussione sul trolley e il primo confronto al gate

Secondo le ricostruzioni raccolte, le prime difficoltà sarebbero emerse già durante le operazioni di imbarco.

Gli addetti avrebbero contestato al cantante le dimensioni del trolley, ritenuto non conforme alle misure consentite per il bagaglio a mano. Da qui sarebbe nata una prima discussione con il personale aeroportuale, conclusasi dopo il pagamento della tariffa prevista per il bagaglio.

Sempre secondo alcune testimonianze, prima dell’imbarco Renga si sarebbe anche fermato a salutare e fotografarsi con alcuni fan che lo avevano riconosciuto in aeroporto.

Cosa sarebbe accaduto a bordo dell’aereo

La situazione, che sembrava essersi risolta al gate, si sarebbe però riaccesa una volta saliti sull’aereo.

Secondo il racconto di alcuni passeggeri, il cantante avrebbe manifestato nervosismo per il ritardo del volo, discutendo con alcuni viaggiatori seduti nelle file vicine e successivamente anche con membri dell’equipaggio.

Quando uno steward avrebbe cercato di riportare la calma, la discussione sarebbe proseguita. A quel punto, mentre l’aereo era già in fase di rullaggio, il comandante avrebbe deciso di interrompere le operazioni e fare rientrare il velivolo al gate.

L’intervento del comandante e i video diffusi sui social

Il comandante avrebbe quindi richiesto l’intervento del personale di sicurezza, disponendo lo sbarco di Francesco Renga e del suo accompagnatore, ritenendo, secondo quanto riferito dalle testimonianze, che non vi fossero le condizioni per proseguire il viaggio.

L’episodio avrebbe inevitabilmente aumentato il ritardo di un volo che era già in attesa della partenza.

Nel frattempo, alcuni passeggeri hanno ripreso la scena con i cellulari e i filmati sono stati condivisi su diverse piattaforme social, alimentando il dibattito online.

Al momento l’entourage di Francesco Renga non ha rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, limitandosi a confermare che il cantante si trovava in Puglia nei giorni precedenti all’episodio. Anche la ricostruzione dei fatti si basa, allo stato attuale, sulle testimonianze dei presenti e sui video circolati in rete.