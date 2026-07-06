Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Incidente per la mamma di Chiara Ferragni in Sicilia: cosa è successo a Marina Di Guardo e come sta

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 6 Lug, 2026 - ore: 23:34 #Chiara Ferragni, #incidente Marina Di Guardo
Marina Di Guardo mostra i segni dell'incidenteMarina Di Guardo mostra i segni dell'incidente

La scrittrice ha raccontato sui social la disavventura avvenuta durante un viaggio in Sicilia

Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni, è rimasta coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale in Sicilia. A raccontare l’accaduto è stata la stessa 64enne attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, nelle quali ha spiegato il motivo della sua recente assenza dai social e ha mostrato i segni riportati nell’impatto.

Secondo il suo racconto, l’incidente è avvenuto mentre viaggiava in auto insieme ad alcuni amici. Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si sarebbe immesso improvvisamente sulla carreggiata, causando lo scontro.

La scrittrice ha rassicurato i suoi follower spiegando che la vettura procedeva a velocità moderata e che proprio questo avrebbe evitato conseguenze molto più gravi.

«Poteva andare molto peggio»: il messaggio pubblicato su Instagram

Nel messaggio condiviso sui social, Marina Di Guardo ha ricostruito quei momenti con parole di grande sollievo.

«La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale. Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela», ha scritto.

Accanto al testo ha pubblicato un selfie che mostra un vistoso ematoma tra il mento e il collo, conseguenza dell’impatto.

L’ematoma e le condizioni della mamma di Chiara Ferragni

Pur riportando evidenti contusioni al volto e al collo, Marina Di Guardo ha chiarito di stare bene e di essere in fase di recupero.

«Come potete notare dalla foto, non sono al massimo, ma spero che l’ematoma passi presto e lo spavento pure», ha aggiunto, rassicurando chi in queste ore si era chiesto il motivo della sua assenza dai social.

Nelle ore successive la scrittrice ha ripreso a condividere alcuni momenti del soggiorno siciliano, pubblicando immagini della visita a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, durante i festeggiamenti dedicati a San Paolo, segno che le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Il commento della figlia Valentina e il sospiro di sollievo della famiglia

L’incidente ha inevitabilmente preoccupato anche le figlie Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver saputo che tutto si era risolto senza gravi conseguenze.

Tra i commenti più notati c’è quello di Valentina Ferragni, che ha cercato di sdrammatizzare con ironia scrivendo sotto una gallery pubblicata dalla madre: «Dillo che hai lottato contro un gorilla».

La battuta ha raccolto numerose reazioni da parte dei follower, felici di sapere che la scrittrice stia recuperando dopo il grande spavento vissuto sulle strade siciliane.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Briatore attacca il cono da 95 euro, il gelatiere pugliese replica: ‘Prima venga ad assaggiarlo’

Lug 6, 2026 Redazione
Gossip e TV

L’annuncio in lacrime di Francesca Barra sorprende il pubblico a 4 di Sera: cosa è successo

Lug 6, 2026 Redazione
Gossip e TV

Andreas Muller finisce in ospedale dopo il pranzo: ‘Mi sono spaventato’, il ballerino lancia un appello sulle allergie

Lug 5, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

Incidente per la mamma di Chiara Ferragni in Sicilia: cosa è successo a Marina Di Guardo e come sta

Attualità

Lite in casa a Savona, 98enne spara alla moglie 86enne e poi tenta di togliersi la vita: cosa è successo

Attualità

Violenza di gruppo a Trapani, condannato il campione olimpico Antonino Pizzolato: la sentenza

Attualità

Lite sulla spiaggia a Savona, Yassine muore dopo una coltellata davanti ai bambini: si costituisce il presunto aggressore

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.