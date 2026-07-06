Incidente per la mamma di Chiara Ferragni in Sicilia: cosa è successo a Marina Di Guardo e come sta

Marina Di Guardo mostra i segni dell'incidente

La scrittrice ha raccontato sui social la disavventura avvenuta durante un viaggio in Sicilia

Marina Di Guardo, scrittrice e madre di Chiara Ferragni, è rimasta coinvolta nei giorni scorsi in un incidente stradale in Sicilia. A raccontare l’accaduto è stata la stessa 64enne attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, nelle quali ha spiegato il motivo della sua recente assenza dai social e ha mostrato i segni riportati nell’impatto.

Secondo il suo racconto, l’incidente è avvenuto mentre viaggiava in auto insieme ad alcuni amici. Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si sarebbe immesso improvvisamente sulla carreggiata, causando lo scontro.

La scrittrice ha rassicurato i suoi follower spiegando che la vettura procedeva a velocità moderata e che proprio questo avrebbe evitato conseguenze molto più gravi.

«Poteva andare molto peggio»: il messaggio pubblicato su Instagram

Nel messaggio condiviso sui social, Marina Di Guardo ha ricostruito quei momenti con parole di grande sollievo.

«La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale. Un trattore, proveniente da un sentiero di campagna, si è immesso improvvisamente sulla strada dove transitavamo io e i miei amici in auto. Poteva andare molto peggio, per fortuna andavamo piano e siamo ancora qui a raccontarcela», ha scritto.

Accanto al testo ha pubblicato un selfie che mostra un vistoso ematoma tra il mento e il collo, conseguenza dell’impatto.

L’ematoma e le condizioni della mamma di Chiara Ferragni

Pur riportando evidenti contusioni al volto e al collo, Marina Di Guardo ha chiarito di stare bene e di essere in fase di recupero.

«Come potete notare dalla foto, non sono al massimo, ma spero che l’ematoma passi presto e lo spavento pure», ha aggiunto, rassicurando chi in queste ore si era chiesto il motivo della sua assenza dai social.

Nelle ore successive la scrittrice ha ripreso a condividere alcuni momenti del soggiorno siciliano, pubblicando immagini della visita a Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, durante i festeggiamenti dedicati a San Paolo, segno che le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Il commento della figlia Valentina e il sospiro di sollievo della famiglia

L’incidente ha inevitabilmente preoccupato anche le figlie Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo aver saputo che tutto si era risolto senza gravi conseguenze.

Tra i commenti più notati c’è quello di Valentina Ferragni, che ha cercato di sdrammatizzare con ironia scrivendo sotto una gallery pubblicata dalla madre: «Dillo che hai lottato contro un gorilla».

La battuta ha raccolto numerose reazioni da parte dei follower, felici di sapere che la scrittrice stia recuperando dopo il grande spavento vissuto sulle strade siciliane.