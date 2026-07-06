Briatore attacca il cono da 95 euro, il gelatiere pugliese replica: ‘Prima venga ad assaggiarlo’

Vincenzo Paparella, titolare della storica Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia
Briatore critica il cono da 95 euro, il titolare della gelateria risponde
Le parole di Flavio Briatore hanno riacceso uno dei dibattiti gastronomici più discussi degli ultimi giorni. L’imprenditore ha commentato il celebre cono allo zafferano con foglia d’oro della Mokambo Gelateria di Ruvo di Puglia, diventato famoso anche per il suo prezzo: 95 euro. Una polemica che è tornata prepotentemente d’attualità dopo che l’ex team manager della Benetton l’aveva criticato nel 2024 a Pomeriggio 5 Estate quando il cono costava 70 euro.
La risposta non si è fatta attendere. A intervenire è stato Vincenzo Paparella, che insieme alla sorella Giuliana guida la storica attività di famiglia, spiegando che quel prodotto non può essere ridotto al semplice costo di un gelato.
Le parole di Briatore: “Chi lo compra è un cretino”
Briatore ha ironizzato sul prezzo del cono, sottolineando come persino una pizza servita nei suoi locali Crazy Pizza costi meno di quella particolare specialità.
L’imprenditore si è spinto oltre, definendo “cretino” chi sarebbe disposto a spendere una cifra così elevata per un gelato ricoperto da una foglia d’oro, alimentando immediatamente il dibattito sui social e dividendo gli utenti tra favorevoli e contrari.
La replica di Vincenzo Paparella: “Non ha capito il nostro progetto”
Il titolare della Mokambo Gelateria respinge però le critiche.
Secondo Paparella, Briatore avrebbe frainteso completamente il significato della proposta gastronomica.
«Probabilmente ha immaginato che prendessimo un normale fiordilatte, gli mettessimo sopra una foglia d’oro e lo vendessimo a un prezzo esagerato. Se fosse davvero così avrebbe ragione a criticarci. Ma il nostro progetto è tutt’altra cosa».
L’imprenditore spiega che quel cono nasce da un’idea sviluppata ormai otto anni fa e rappresenta un percorso di ricerca che ha trasformato il prodotto in una delle creazioni più conosciute della gelateria italiana.
Perché quel gelato costa 95 euro
Il cono speciale viene preparato con zafferano puro e rifinito con una foglia d’oro alimentare, ingredienti che contribuiscono a renderlo un prodotto esclusivo.
Quando venne lanciato sul mercato il prezzo era di 70 euro, mentre oggi è arrivato a 95 euro, anche in seguito all’aumento dei costi delle materie prime.
Paparella, però, sottolinea che il valore non risiede soltanto negli ingredienti.
«Non è un gelato da esibire, ma un’esperienza gastronomica», ribadisce, spiegando che negli anni migliaia di clienti, anche stranieri, hanno scelto di provarlo proprio per vivere qualcosa di diverso rispetto a un semplice cono tradizionale.
L’invito a Briatore: “Venga a provarlo prima di giudicare”
Più che alimentare la polemica, il gelatiere pugliese preferisce lanciare un invito diretto a Briatore.
L’auspicio è che l’imprenditore possa visitare personalmente la gelateria di Ruvo di Puglia e assaggiare il prodotto prima di esprimere un giudizio definitivo.
Nel frattempo il confronto continua ad animare i social, dove molti utenti si dividono tra chi considera il cono da 95 euro un lusso eccessivo e chi, invece, ritiene che un prodotto esclusivo possa avere un prezzo elevato se sostenuto dalla qualità degli ingredienti e dall’esperienza proposta al cliente.