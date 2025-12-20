Chi ha vinto The Voice Senior 2025, trionfa il salentino Francesco De Siena del team Nek

Francesco De Siena festeggia il trionfo a The Voice con Nek

De Siena supera nel rush finale Pierluigi Lunadei, Giovanna Russo e Carmelo Sciplido: le percentuali

Francesco De Siena ha vinto The Voice Senior 2025 con il 34,75% dei voti, imponendosi nel televoto della finale live del 19 dicembre. Una vittoria netta, costruita davanti al pubblico di Rai 1 e certificata da percentuali che non lasciano spazio a interpretazioni.

Al secondo posto si è classificato Pierluigi Lunadei con il 29,96%, seguito da Giovanna Russo, terza con il 22,02%, mentre Carmelo Sciplido ha chiuso la super finale a quattro con il 13,26% delle preferenze.

Il dato della serata è evidente: il pubblico ha premiato continuità, misura e identità artistica, incoronando il talento salentino del team Nek.

Cocciante e Dalla: le scelte che hanno convinto il pubblico

Durante la serata conclusiva, Francesco De Siena ha costruito la sua vittoria con due interpretazioni simboliche:

“Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante

“La sera dei miracoli” di Lucio Dalla

Due brani complessi, lontani da qualsiasi effetto facile, che hanno messo in primo piano timbro, fraseggio e profondità emotiva. Scelte che hanno consolidato il suo rapporto con il pubblico, già fortissimo nelle puntate precedenti.

In platea, commozione palpabile tra i familiari, con la moglie Francesca e i figli Antonio ed Elisa visibilmente emozionati durante la proclamazione di Antonella Clerici.

Umberto Tozzi super ospite, l’incursione di Marzullo

La finale di The Voice Senior 2025 ha offerto anche diversi momenti di forte impatto televisivo:

Super ospite Umberto Tozzi , che ha cantato Gloria insieme ai finalisti

, che ha cantato Gloria insieme ai finalisti Incursione a sorpresa di Gigi Marzullo durante la performance di Arisa sulle note di Ancora di Eduardo De Crescenzo

durante la performance di sulle note di Ancora di Eduardo De Crescenzo Esclusione dalla super finale a quattro dei concorrenti del team Loredana Bertè, rimasti fuori dal rush conclusivo

Una serata densa, che ha alternato spettacolo, nostalgia e competizione pura.

L’emozione dei familiari di Francesco De Siena

Chi è Francesco De Siena

Francesco De Siena non è una scoperta casuale. È un musicista con solida formazione classica e un percorso artistico strutturato:

Diploma in Viola al Conservatorio di Lecce

al Conservatorio di Lecce Diploma in Violino al Conservatorio di Matera

al Conservatorio di Matera Esperienze orchestrali al Premio Barocco e al Premio Regia Televisiva al Teatro Ariston

e al al Teatro Ariston Finalista al Festival di Castrocaro nel 1993

Collaborazioni in concerti diretti da Peppe Vessicchio, accanto a Giorgia e Ornella Vanoni

Più recentemente, l’8 marzo scorso, è stato protagonista di un progetto dedicato a Lucio Dalla al Teatro Italia di Gallipoli, seguito da un tour estivo nelle piazze pugliesi.

“Avrai” e il colpo di fulmine con i giudici alle Le Blind Auditions

Il momento spartiacque del percorso arriva alle Blind Auditions, quando Francesco De Siena canta “Avrai” di Claudio Baglioni, accompagnandosi al pianoforte. Bastano pochi istanti perché accada l’eccezione: tutti e quattro i coach si girano.

Il primo a premere il pulsante è Nek, seguito da Arisa, Loredana Bertè e dalla coppia Clementino–Rocco Hunt. I due rapper tentano il colpo di scena proponendo un duetto improvvisato su “Yes I Know My Way” di Pino Daniele, ma non basta.

Nek gioca il blocco su Loredana Bertè e conquista il cantante salentino, spiegando poi la sua scelta:

“Ho amato anche quel momento di indecisione. Mi ha rivelato il vero Francesco, non solo la sua grande capacità interpretativa”.

Dalla Puglia alla ribalta nazionale

Il pubblico salentino lo conosceva già: ospite di In famiglia, delle dirette di Cuore Amico e delle trasmissioni di Telerama, Francesco De Siena è tornato sotto i riflettori nazionali con una maturità artistica che ha fatto la differenza.

In questa edizione condotta da Antonella Clerici, con giudici Loredana Bertè, Arisa, Nek e Clementino con Rocco Hunt, De Siena ha saputo parlare a un pubblico trasversale, portando a casa una vittoria che va oltre il talent.