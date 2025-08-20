Funerali Pippo Baudo, assente Katia Ricciarelli non ci sarà: i motivi della scelta del soprano

Katia Ricciarelli alla camera ardente per Pippo Baudo con la figlia del conduttore

Perché Katia Ricciarelli non sarà ai funerali di Pippo Baudo?

I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello Val di Catania, il paese natale del celebre conduttore, scomparso il 16 agosto all’età di 89 anni (la cerimonia in diretta su Rai 1 alle 15:30).

Grande assente sarà Katia Ricciarelli, ex moglie del presentatore, che pure si era recata alla camera ardente al Teatro delle Vittorie a Roma.

In un’intervista rilasciata a La Verità, la soprano ha spiegato di non poter presenziare a causa di un infortunio: «Non vado, non sto bene. L’altro giorno sono caduta e, per non battere la testa, mi sono incrinata una costola. Militello è troppo lontano».

Qual è il legame tra Katia Ricciarelli e Militello?

Il rammarico della cantante lirica è doppio, perché Militello Val di Catania non è un luogo qualsiasi: è la cittadina in cui, il 18 gennaio 1986, sposò Pippo Baudo.

Un ricordo che la Ricciarelli custodisce gelosamente e che ha voluto sottolineare nelle sue dichiarazioni: «Voglio ricordare quella chiesa com’era il giorno del nostro matrimonio. Me lo porterò nella testa e nel cuore».

Cosa ha provato Katia Ricciarelli alla camera ardente?

Accompagnata dall’amica Mara Venier, Katia Ricciarelli ha reso omaggio al feretro dell’ex marito nella camera ardente allestita al Teatro delle Vittorie.

Visibilmente commossa, ha dato un bacio alla bara e poi si è abbracciata in lacrime con Tiziana Baudo, figlia del conduttore. «Ci siamo strette senza parlare, solo con le lacrime», ha raccontato.

Katia Ricciarelli: ‘Nessuno mi ha avvisato della morte di Pippo Baudo’

Durante l’intervista, l’artista ha rivelato anche un dettaglio doloroso: non è stata avvertita della morte di Pippo Baudo dalle persone a lui più vicine. «Ho saputo che era morto perché mi sono arrivati messaggi di condoglianze sul cellulare. L’ho trovata una cosa molto cattiva», ha dichiarato.

La delusione è stata tale da spingerla a rivolgere parole amare alla storica segretaria di Baudo, Dina Minna: «Le ho detto: telefonarmi no? Sei la segretaria…». Nonostante ciò, la Ricciarelli ha precisato di non avere nulla contro la figlia Tiziana, che ha abbracciato con grande affetto.

Quale ricordo resta a Katia Ricciarelli?

Il dolore per la perdita di Baudo si intreccia con quello dell’assenza forzata al funerale. La soprano, che è stata accanto al conduttore per quasi vent’anni di matrimonio (dal 1986 al 2004), ha scelto di vivere questo addio nella riservatezza, rifugiandosi nei ricordi personali.

Per lei, Pippo Baudo resterà legato all’immagine di quel giorno a Militello, quando pronunciarono il loro “sì” davanti a parenti, amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Un ricordo che oggi diventa ancora più prezioso e intimo.

Un addio seguito da tutta Italia

La scomparsa di Pippo Baudo ha commosso milioni di italiani. Le esequie a Militello saranno seguite in diretta nazionale, un ultimo omaggio al “re della televisione italiana”, che ha segnato intere generazioni con i suoi programmi, da Fantastico a Sanremo.

E se Katia Ricciarelli non potrà essere presente fisicamente, ha voluto ribadire un concetto chiaro: «Pippo lo porto nel cuore. Non serve altro».