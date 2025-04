Laura Pausini dimagrita di 20 chili, la replica alla follower: ‘Zero scorciatoie”’

Laura Pausini

Laura Pausini ha lasciato i fan a bocca aperta con i suoi ultimi scatti postati sui social, in cui mostra un fisico visibilmente più snello e tonico. La cantante romagnola, amatissima in tutto il mondo, ha raccontato con sincerità il percorso che l’ha portata a perdere 20 chili, frutto di un anno di lavoro su se stessa. Nessun trucco, nessuna soluzione miracolosa: solo alimentazione corretta, esercizio fisico e un atteggiamento mentale positivo come raccontato su Instagram rispondendo ad una domanda di una follower.

Un anno di trasformazione

La svolta è arrivata nell’aprile dello scorso anno. Laura Pausini ha deciso di rivolgersi a un dietologo e iniziare un percorso rigoroso ma sano. “Ho iniziato una dieta seria e bilanciata. Per cinque mesi ho pesato tutto da sola, senza mai sgarrare”, ha scritto rispondendo a una fan curiosa del suo cambiamento. In parallelo ha cominciato a fare ginnastica tre volte a settimana, mantenendo il ritmo per un intero anno.

A questo si è aggiunto l’impegno fisico durante il suo tour: “Ogni sera, sul palco, mi muovevo senza risparmiarmi per almeno tre ore”, ha raccontato. Un’attività costante che ha contribuito a tonificare il corpo e a migliorare la resistenza fisica.

Il valore della determinazione

Ogni mese, Laura si è sottoposta al controllo del peso, monitorando con attenzione i progressi. Nessuna fretta, ma tanta volontà. “Volevo liberarmi dei chili che mi appesantivano, sia dentro che fuori dal palco”, ha spiegato. Il suo approccio è stato responsabile e consapevole: ha evitato qualsiasi moda del momento, rigettando pillole, iniezioni o trattamenti rapidi.

“Non sono un medico, ma prima di mettere qualcosa nel mio corpo voglio sapere cosa comporta. Preferisco seguire il buon senso”, ha dichiarato. E i risultati le danno ragione: oggi si sente più in forma, energica e serena.

Non solo estetica

Il cambiamento non ha riguardato solo l’aspetto fisico. “Ora sto meglio anche mentalmente. La disciplina che ho imparato mi ha aiutata in tutto”, ha confessato. Un messaggio potente per chiunque stia cercando di migliorarsi: niente magie, solo dedizione e amore per sé stessi.

Laura Pausini, con la sua testimonianza, diventa un esempio di come affrontare la trasformazione personale in modo sano e realistico. E dimostra, ancora una volta, che la vera forza sta nella costanza.