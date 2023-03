GF Vip, la scelta di Berlusconi sull’ottava edizione e il futuro di Alfonso Signorini

Che ne sarà del GF Vip dopo le polemiche per i toni sopra le righe, gli atteggiamenti aggressivi e le volgarità? Pier Silvio Berlusconi è intervenuto con decisione bloccando la replica di una puntata del reality show (eliminata anche da Mediaset Play) e chiedendo a conduttore e autori un deciso cambio di rotta.

Il GF Vip 8 si farà seguendo il nuovo corso indicato da Pier Silvio Berlusconi

Puntuali sono arrivati i provvedimenti disciplinari con Edoardo Donnamaria che è stato costretto ad abbandonare il gioco per squalifica. Nuovo corso con meno trash e parolacce che garantirà al GF Vip di tornare in onda a settembre con Alfonso Signorini che sarà confermato al timone del programma in onda su Canale 5.

Il conduttore sembrava pronto a cedere il testimone dopo quattro edizioni. In realtà è pronto a ripartire con più slancio di prima. Come anticipato da Tv Blog il GF Vip 8 si farà anche perché il reality è una miniera d’oro in termini di ascolti e quindi di raccolta pubblicitaria. La media supera il 20% di share e, inoltre, garantisce due prime time settimanali (lunedì e giovedì) con oltre 8 ore di messa in onda oltre quelle garantite dai day time del pomeriggio.

Il reality promosso per i buoni ascolti, Alfonso Signorini confermato alla conduzione

Dopo una breve paura Alfonso Signorini si metterà all’opera per il nuovo cast nel solco tracciato da Pier Silvio Berlusconi dopo la tirata d’orecchie di alcun settimane fa. Il primo compito sarà individuare i nuovi opinionisti visto che Sonia Bruganelli ha già annunciato l’addio al reality e Orietta Berti è pronta a tornare in Rai.