Simone Annicchiarico, è già bufera al Grande Fratello Vip: dalla musica di Sal Da Vinci a Darwin, le frasi che dividono

Simone Annichiarico

Il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli è diventato uno dei protagonisti delle prime ore nella Casa

È entrato nella Casa da appena un giorno e Simone Annicchiarico è già riuscito a catalizzare l’attenzione del pubblico del Grande Fratello Vip. Il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli ha scelto di mostrarsi senza filtri, lasciando che pensieri, battute e provocazioni arrivassero direttamente alle telecamere.

Il risultato è una serie di siparietti che hanno rapidamente fatto il giro dei social e hanno diviso gli spettatori. Prima la musica di Sal Da Vinci, poi una discussione con Marina La Rosa sulla teoria dell’evoluzione di Darwin. E nel frattempo anche una curiosa scena con la regia del reality.

Annicchiarico sembra infatti avere una caratteristica precisa: tra quello che pensa e quello che dice passa pochissimo tempo.

«Avete parlato come degli analfabeti»: la stoccata alla regia

Uno degli episodi più discussi è avvenuto mentre Simone si trovava in giardino insieme ad altri concorrenti, tra cui Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Jonathan Kashanian.

Dalla regia è arrivata la convocazione di uno dei concorrenti in confessionale, ma l’annuncio non è stato immediatamente comprensibile.

Annicchiarico non ha perso tempo e ha commentato: «Chi deve andare in confessionale? Avete parlato come degli analfabeti, non si è capito niente».

La regia ha quindi ripetuto il nome: Marina.

Una battuta arrivata davanti alle telecamere e che fotografa bene il modo con cui il concorrente ha deciso di vivere questa esperienza: dire ciò che pensa, anche quando sa che potrebbe provocare una reazione.

La frase su Sal Da Vinci fa discutere

Ma è soprattutto un altro episodio ad aver acceso la discussione sui social.

Nella Casa del GF Vip è partita «Per sempre sì» di Sal Da Vinci, il brano con cui l’artista ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Alcuni concorrenti hanno iniziato a cantare e a seguire la coreografia.

Annicchiarico ha partecipato al siparietto, ma senza nascondere di non conoscere particolarmente bene il brano. Poi è arrivata la frase destinata a far discutere.

Rivolgendosi agli altri concorrenti ha detto: «Ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati, insomma».

Successivamente, parlando dello stesso artista, ha aggiunto: «So chi è Sal Da Vinci, quel signore tutto tinto, neomelodico».

Il tono della conversazione, osservando il contesto riportato nel materiale, sembrava essere prevalentemente provocatorio e ironico. Ma le parole pronunciate davanti alle telecamere hanno inevitabilmente acceso la discussione.

Sui social qualcuno ha ironizzato sul rischio di «farsi nemici i Napoletani», mentre altri spettatori hanno interpretato la scena semplicemente come una provocazione: «Sta scherzando».

Annicchiarico mette in discussione anche Darwin

La conversazione più particolare è però arrivata poco dopo, quando Annicchiarico si è ritrovato a parlare con Marina La Rosa.

Al centro del confronto è finita la teoria dell’evoluzione di Charles Darwin. Simone ha espresso apertamente il proprio scetticismo, premettendo anche di poter essere in errore.

«Me posso sbaglia, sono un asino. Per me Darwin è una ca***ta mostruosa», ha detto.

Poi ha spiegato la propria posizione: «Per me noi non veniamo assolutamente dalle scimmie. Le scimmie sono scimmie, noi siamo uomini, i pesci sono pesci».

E ancora: «Il pesce che da idrodinamico vede un’opportunità sulla terra ferma? Ma stiamo scherzando? Ma veramente».

Una conversazione che ha ulteriormente alimentato il dibattito sul concorrente, già diventato uno dei più osservati delle prime ore del reality.

Dai siparietti con Marina al tapis roulant

Annicchiarico non sta facendo parlare soltanto per le sue opinioni.

Fin dalle prime ore nella Casa sono circolati diversi video che lo vedono protagonista di situazioni decisamente più leggere: lo si è visto correre sotto la pioggia, spostarsi da una telecamera all’altra chiedendo come spegnere le luci e avvicinarsi a Marina La Rosa.

Tra gli episodi più curiosi c’è anche quello del tapis roulant: Simone vi avrebbe trascorso circa mezz’ora prima di accorgersi che la spina non era collegata.

Sono proprio questi momenti, insieme alle uscite più controverse, ad averlo trasformato rapidamente in uno dei concorrenti maggiormente discussi sui social.

Il figlio di Walter Chiari senza filtri nella Casa

Simone Annicchiarico, del resto, non è un volto nuovo della televisione. In passato ha condotto Italia’s Got Talent, prima insieme a Geppi Cucciari e poi con Belén Rodriguez.

Ora, però, la situazione è completamente diversa: nella Casa del Grande Fratello Vip ogni parola può essere ripresa, commentata e trasformata in un caso sui social.

E Annicchiarico sembra aver scelto consapevolmente di non costruire un personaggio troppo filtrato.

Leggerezza, provocazione e opinioni controcorrente stanno quindi accompagnando i suoi primi giorni nel reality. Resta da vedere se questo modo di mostrarsi continuerà a produrre soprattutto siparietti divertenti oppure se alcune delle sue uscite finiranno per trasformarsi in polemiche più pesanti.

Per ora, una cosa è già evidente: Simone Annicchiarico non è passato inosservato.