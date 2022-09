GF Vip, Antonino Spinalbese parla di Belen e scatta la ‘censura’: ‘Scappavo quando litigavamo’

Belen Rodriguez non aveva fatto salti di gioia quando aveva appreso dell’ingresso di Antonino Spinalbese nella casa del GF Vip.

La richiesta di Belen Rodriguez ad Antonino Spinalbese prima di entrare nella casa del GF Vip

Sembra che la show girl gli avesse chiesto di evitare di parlare di lei durante il reality. In effetti in queste prime battute del programma l’ex hair stylist ha evitato di menzionarla direttamente anche se in alcuni discorsi era evidente che si riferisse a lei. Nonostante ciò è scattata la ‘censura’ da parte della regia programma.

Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 settembre Charlie Gnocchi ha iniziato a stuzzicarlo sulla fine della relazione con l’argentina. “Perché è finita, cosa non andava?”. Senza fare giri di parole Spinalbese ha spiegato che il fatto che provenissero da mondi diversi ha inciso molto sul rapporto. “L’errore è stato quello di iniziare questa relazione ma dall’altra parte mi ha regalato la grande emozione di diventare papà di Luna Marie. Forse se non fossi diventato genitore sarei andato all’estero”. Il compagno di avventura ha insistito e il 27enne ha snocciolato ulteriori dettagli.

Charlie Gnocchi stuzzica l’ex hair stylist sulla relazione con la show girl: ‘Venivamo da due mondi diversi’

“Si sono creati tanti problemi, c’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando.” Antonino Spinalbese ha aggiunto di aver provato un sentimento importante per Belen ma che non è stato sufficiente per creare un legame solido e duraturo. A questo punto la regia ha interrotto il collegamento dal salotto probabilmente per evitare che il vippone rivelasse ulteriori dettagli della sua relazione con show girl.

In molti avrebbero voluto rivedere la conversazione tra Charlie Gnocchi e il 27enne originario di Torre del Greco attraverso la finestra ‘un’ora dopo’ presente sul live del sito Internet e sulle Smart tv ma non era disponibile. Non è da escludere che Alfonso Signorini faccia chiarezza sull’accaduto nel corso della puntata del GF Vip di giovedì 22 settembre.