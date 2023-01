GF Vip, Dana perde le staffe dopo l’accusa di aver preso gli occhiali di Onestini: ‘Denuncio te e Oriana’ (VIDEO)

“Appena esco dalla casa del GF Vip vi denuncio”. Dana Saber continua ad essere nel mirino dei vipponi e non solo per i vivaci scambi di battute con i compagni di avventura. Pomo della discordia gli occhiali di Luca Onestini con Oriana Marzoli, definita l’assistente dell’ex tronista, che ha svegliato la marocchina per chiederle se li avesse presi.

Dana Saber sbotta contro Luca: ‘La tua assistente è andata in giro a dire che avevo preso gli occhiali’

“Volete per forza che passi questo… E se certe situazioni le organizzate? Visto che Nikita li ha visti addosso ad Oriana per tutta la giornata. La tua assistente (l’influencer venezuelana) poi è andata in giro per tutta la casa dicendo che ho preso i tuoi occhiali.

Per me è un problema perché la gente può pensare che voglia rubare dentro una casa dalla quale non si può uscire” – ha aggiunto Dana Saber con Luca Onestini che ha negato di aver chiesto alla venezuelana di svegliarla per chiederle degli occhiali che poi sono stati trovati sul pavimento vicino alla tenda. “Voglio comprendere a che gioco state giocando” – ha aggiunto la modella durante il confronto alla presenza di George Ciupilan.

‘Nikita ha visto Oriana che girava per casa con i tuoi occhiali, se viene fuori che è uno scherzo vi denuncio’

Il tentativo di chiarimento non è stato sufficiente per riportare l’armonia tra Luca e Dana con quest’ultima che ha manifestato l’intenzione di denunciare Onestini e Oriana Marzoli. “Se esce il filmato che avete fatto lo scherzo degli occhiali io vi denuncio quando vado fuori di qua”. L’ex tronista ha reagito sorridendo…. “Fa ridere questa cosa, ma è una barzelletta. Ma come mi denunci… E se viene fuori il video che dimostra che la cosa è come dico io? Poi cosa fai?”