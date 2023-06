Daniele Dal Moro sbotta con Dana Saber per uno screenshot: ‘Ti ho sempre dato due di picche’, la replica

Uno screenshot ha acceso un botta e risposta social tra due ex protagonista del GF Vip 7. Tutto è partito da Dana Saber che ha condiviso un messaggio che le ha inoltrato Daniele Dal Moro nel periodo di crisi con Oriana Marzoli.

Dana Saber ha pubblicato lo screenshot di un messaggio che le ha inviato Daniele Dal Moro

Uno sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne dopo la lite con la venezuelana che ha portato ad una breve rottura. “Basta Oriana! Non ti seguivo perché se no ti lascio immaginare. Ora ti seguo, spero tu stia bene“. Il gesto dell’italo marocchina ha provocato la reazione rabbiosa del 32enne che si è scagliato contro Dana sottolineando di averle dato sempre il due di picche.

“Tranquilla ad Oriana ho fatto vedere tutta la conversazione. Visto che sei brava a fare gli screenshot fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ed ai quali non ho mai risposto”. Dal Moro ha punzecchiato l’ex compagna di avventura sottolineando che solo le Orianistas le danno un po’ di visibilità. “Altrimenti non ti si in..la neanche tua madre”.

L’ex tronista: ‘Ad Oriana ho fatto vedere tutta la conversazione’, Dana: ‘Non sono una bambola’

Non è tardata ad arrivare la controreplica di Dana Saber che ha spiegato di aver pubblicato lo screenshot per allontanarlo per sempre. “Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho messo quella chat perché volevo porre fine a questo gioco. Volevo mandarti un messaggio indirettamente ma che tu non sei riuscito a cogliere.

Non è che ogni volta che succede un problema con la tua fidanzata torni a seguirmi e scrivermi. Io non una bambola, non potete utilizzarmi per fare questi giochi, queste minc..ate da asilo. Tra l’altro non ho mandato le cose che ti avrebbero davvero messo in difficoltà” – ha chiosato la trentenne nel rispondere a Daniele Dal Moro.