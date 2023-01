GF Vip, Nikita: ‘Mi ha detto dimmi le por*ate’, Onestini indignato: ‘Sta descrivendo una scena po*no’

Alla fine l’incontro a tavola tra Nikita Pelizon e Luca Onestini si trasformò nella cena della discordia al GF Vip. Nessun chiarimento, nessuna mano tesa per i due vipponi che, inizialmente, sembravano avere un gran feeling. La triestina non aveva nascosto la sua attrazione per l’ex tronista di Uomini e Donne che, però, ha riferito di non provare le stesse sensazioni della compagna di avventura.

Nikita Pelizon simula con Antonella Fiordelisi quello che è accaduto con Luca Onestini

Tra malintesi e pungenti riflessioni il rapporto si è incrinato con Nikita che più volte ha rimarcato che il bolognese avesse avuto un comportamento equivoco nei suoi confronti. Nel corso della puntata del 23 gennaio del GF Vip è stato mostrato un video in cui la modella mostra ad Antonella Fiordelisi alcuni gesti che avrebbe fatto Onestini mentre erano impegnati nello shooting per la copertina del settimanale Chi.

“Tu fai me e io faccio Luca, io ballavo muovendo un po’ i fianchi e poi fa così… così. Avevo un vestito molto aderente” – alludendo al fatto che Luca l’avesse toccata in più parti. “Poi mi dice, è tutto ciò quello che sai fare, dai dimmi le porcate. Come posso vedere questa scena e parlare di amicizia”.

Nikita Pelizon ha ribadito che l’episodio si è verificato mentre stavamo per fare le foto della copertina di Chi. “Erano tutti davanti e poi c’era Charlie Gnocchi dietro ed altre due persone”. Ma il conduttore radiofonico non ha confermato con Luca Onestini che ha perso le staffe.

Nikita simula con Antonella i gesti che Luca avrebbe fatto con lei

L’ex tronista perde le staffe: ‘Inventarsi sta roba è scioccante’

“State descrivendo una scena por*o, c’erano tutti loro presenti. Quello che racconta non è neanche vero perché non c’era la musica ma cosa dice che ballavamo e io mi strusciavo. Mettetevi nei miei panni, descrive una scena por*o e devo anche stare a sentire che è vera. Per questo non accetto le scuse, non sono sincere. Inventarsi sta roba è scioccante” – ha sottolineato Luca Onestini.

Alfonso Signorini ha chiarito che non ci sono video che possano confermare o smentire quanto riferito da Nikita. “Dato che Luca non si schioda dalla sua posizione anche in quel rapporto di pacifica convivenza mi sembra difficile da realizzare. A questo punto ti direi di ignorarlo”. La modella ha ribattuto affermando che seguirà il consiglio anche se le riesce difficile ignorare una persona.