GF Vip, Dana Saber sgancia una bomba: ‘Quattro vipponi avevano il telefono’, poi rivela i nomi

Quattro vipponi avevano il cellulare nella casa del GF Vip? Dopo lo stop alle replica della puntata di giovedì 2 marzo, scomparsa anche da Mediaset Play, arriva la ‘bomba’ sganciata da Dana Saber che dopo l’eliminazione si è vista poco in studio e non è stata più chiamata in causa da Alfonso Signorini.

Dana Saber, nuove accuse al GF Vip: ‘Patrizia Rossetti diceva che era stanca ma aveva la suite con telefono’

La discussa modella è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip durante una diretta Instagram. Come in altre circostanze l’italo marocchina ha acceso un nuovo dibattito per le sue esternazioni. Parlando di Patrizia Rossetti l’ex vippona: “Mi ha detto che è sempre stanca… Ma cosa? Se dormiva sempre nella suite più bella ed aveva anche il telefono”.

Telefonini al GF Vip: la modella fa anche i nomi di Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi

Non solo secondo la vulcanica Dana Saber anche Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena Miconi godevano di un trattamento privilegiato. “Chiedete ad Alfonso di mandarvi i numeri, così potete chiamarli direttamente” – ha spiegato sarcasticamente confermando nei fatti che la sua esperienza al GF Vip non si è chiusa nel migliore dei modi.