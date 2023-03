GF Vip, le prime parole di Daniele Dal Moro dopo la squalifica: la stoccata alla produzione

Ha rotto subito il silenzio dopo la squalifica al GF Vip. Appena Daniele Dal Moro ha avuto la disponibilità del telefonino ha ringraziato i fan per il supporto durante il suo percorso nel reality ma ha anche colto l’occasione per lanciare una frecciatina agli autori.

Daniele Dal Moro, post su Instagram dopo la squalifica al GF Vip: ‘Il vostro affetto vale più di qualsiasi finale’

Il veronese è stato estromesso dal gioco per il comportamento aggressivo e le espressioni utilizzate nei confronti di Oriana Marzoli dopo la puntata del 16 marzo del Grande Fratello Vip. Nel primo post pubblicato su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne che ha tantissime cose da dire.

“Ma voglio trovare un tempo nostro per farlo” – ha scritto il 32enne che ha poi rivolto un pensiero alle persone che in questi mesi “hanno speso anche un solo minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente” – ha aggiunto sottolineando che queste persone rappresentano il suo GF Vip. “Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale”.

‘Il regolamento va rispettato ed è uguale per tutti ma questa è un’altra storia’

Poi la stoccata nei confronti degli autori del GF Vip. “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”.