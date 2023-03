GF Vip, Daniele Dal Moro si scaglia contro Oriana Marzoli: il web chiede la squalifica

Non sono bastati gli avvertimenti di Alfonso Signorini e la squalifica di Edoardo Donnamaria al GF Vip per far abbassare i toni ai vipponi.

Daniele Dal Moro senza freni con Oriana Marzoli nonostante i richiami di Alfonso Signorini

Durante la puntata del 9 marzo Daniele Dal Moro si è scagliato contro Oriana Marzoli nel corso di una pausa pubblicitaria con frasi che non sono sfuggiti agli utenti che hanno continuato a seguire la diretta su Mediaset Extra.

“Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la scema con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p…e perché non sco…mo“. Al termine della puntata la venezuelana è scoppiata in lacrime. “Lui pensa che stia giocando ma non si è reso conto che mi piace veramente. Mi vuol passare come una mer.. e adesso mi odia solo per essermi lamentata per la mancanza di affetto.

L’ex tronista: ‘Mi parli volgarmente perché non scopi…’, Oriana Marzoli in lacrime

Il comportamento di Daniele Dal Moro è stato cerchiato in rosso da diversi utenti che hanno chiesto che venga preso un provvedimento analogo a quello riservato ad Edoardo Donnamaria, squalificato nel corso della puntata del 9 marzo del GF Vip. Durante la diretta Alfonso Signorini si è scagliato anche contro Edoardo Tavassi che ha incassato un ‘ammonizione’ per aver gettato con violenza una stecca da biliardo e pronunciato una frase irripetibile.