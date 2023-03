Uomini e Donne, Gemma frenata dalle proposte audaci di Silvio (VIDEO)

Tra alti e bassi si infiamma la conoscenza tra Gemma Galgani e Silvio Venturato, il 71enne di Novara che ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per conoscere la dama.

Uomini e Donne, Gemma bacia Silvio in palestra: ‘Bisogna tenerlo un po’ a bada’

Nel corso della puntata del 10 marzo la torinese ha raccontato delle avance particolari del corteggiatore che ha definito molto fisico. “Hai un bel fisico, sei messo bene” – ha sottolineato durante una conversazione con il cavaliere che ha iniziato a fare proposte audaci. “Vuoi toccare un po’ qua. Un po’ di petting”. Silvio e Gemma sono stati protagonisti di un’esterna in palestra con il corteggiatore che ha manifestato la sua passionalità con un lungo bacio.

Maria De Filippi ha spiegato che la dama e il cavaliere si sono visti più volte. “Bisogna tenerlo un po’ a bada” – ha riferito la torinese che ha rimarcato che la parte fisica va accompagnata anche da quella sentimentale. “Manca il contorno romantico perché tutto proiettato sulla parte fisica un po’ pressante che mi ha un po’ bloccata”. Nel corso della conversazione al centro dello studio Venturato ha raccontato cosa è accaduto in sauna.

La dama rivela le richieste particolari del novarese su ascelle e gambe

“Mi sono avvicinato e le ho baciato le ginocchia e poi le ho chiesto posso leccarti le gambe”. Gemma ha riferito di non sentirsi un chupa chups. “Ma cosa vuoi leccare. Non è che si dice una frase del genere, la ritengo volgare. Almeno un abbraccio”. Non solo la corteggiatrice ha aggiunto che il cavaliere le ha fatto un’altra proposta indicente. Mi ha chiesto di leccargli le ascelle e a me fa schifo“

Tina Cipollari ha continuato a fare allusioni esplicite ed ha ipotizzato che la dama si stia comportando così perché vuole chiudere la conoscenza con Silvio Venturato. Quest’ultimo ha ribadito il suo interesse per lei precisando che è pronto ad abbandonare Uomini e Donne nel caso Gemma Galgani decida di interrompere la conoscenza. “Sono venuto qua solo per te. Ti ho descritto come l’ape regina… Io voglio una signora da poter corteggiare. Ho sempre usati i modi secondo me anche se con espressioni un po’ forti”.