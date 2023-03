GF Vip, irrompe Tina Cipollari: punzecchia Nikita e tira in ballo Gemma

Il ciclone Tina Cipollari travolge anche il GF Vip con un commento al vetriolo su una delle concorrenti più discusse di quest’edizione. Come non bastasse l’opinionista di Uomini e Donne tira in ballo Gemma Galgani anche in questa circostanza. Nel mirino della viterbese è finita Nikita Pellizon, protagonista di uno dei ‘blocchi’ della puntata di giovedì 9 marzo.

Nikita Pelizon pensa ancora a Luca Onestini, il confronto con Ivana Mrazova al GF Vip

Durante la trasmissione si è tornato a parlare del suo interesse, non ricambiato, nei confronti di Luca Onestini con la triestina che è stata protagonista di un confronto con Ivana Mrazova, fino a qualche giorno ospite della casa più spiata dagli italiani. Un’esperienza durante la quale la modella si è riavvicinata molto al bolognese.

“Sono stata qua un mese senza parlarci, appena sono uscita hai iniziato a parlare con Antonella di Luca riferendo che pensi ancora a lui e insinuando delle cose”. Dall’altra parte Nikita Pelizon ha ribadito che spesso ripensa ai bei momenti vissuti con Luca Onestini prima delle discussioni e delle incomprensioni che li hanno allontanati.

Tina Cipollari: ‘Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo per innamorarsi’

Sulla questione è intervenuta Tina Cipollarii con due commenti sarcastici. “Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo e si innamora subito“. Affermazioni ribadita anche su un video condiviso dal Grande Fratello Vip. “Non so perché Nikita mi ricorda Gemma, a loro basta uno sguardo”. Tweet che è stato letto in chiusura di puntata del GF Vip da Giulia Salemi con Nikita che non ha ribattuto,